42 साल के फेमस सिंगर पर टूटा दुखों का पहाड़, जिंदगी में पसरा मातम, 77 साल की उम्र में हुई पिता की मौत

Atif Aslam father Death: मशहूर सिंगर आतिफ असलम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. उन्होंने मंगलवार 12 अगस्त को अपने पिता को खो दिया है. सिंगर के पिता का निधन हो गया है. लाहौर में उन्होंने अंतिम सांस ली. सिंगर के घर में गम का माहौल पसर गया है. आतिफ असलम अपने पिता के काफी क्लोज थे.
Atif Aslam Father Passed Away: पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. आतिफ असलम के पिता मुहम्मद असलम ने मंगलवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. इसकी पुष्टि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने की है. जिसके बाद से फेमस सिंगर के बीच शोक की लहर दौड़ गई है. जैसा कि आप जानते ही है कि हाल ही में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का भी निधन हुआ था. अब आतिफ असलम के पिता का भी निधन हो गया है.
77 साल की उम्र में हुआ निधन
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आतिफ असलम के पिता मुहम्मद असलम का 77 साल की उम्र में पाकिस्तान के लाहौर में निधन हुआ है. बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सोशल मीडिया पर आतिफ असलम के चाहने वाले अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उनका साथ दे रहे हैं.
सफलता के पीछे था पिता का अहम योगदान
बता दें कि आतिफ असलम अपने पिता के काफी क्लोज थे. आतिफ ने बताया था कि उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का काफी अहम योगदान था. सिंगर ने अपने कई इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट पिता को जाता है. आतिफ अपने पिता को गाइड और प्रेरणा का स्त्रोत मानते थें
कई गानों को दी आवाज
बता दें कि आतिफ असलम बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं. साल 2005 में आई इमरान हाशमी की फिल्म 'जहर' के लिए उन्होंने अपना पहला गाना गाया था. उनका पहला गाना 'वो लम्हे' था. इस गाने से उन्होंने धमाल मचा दिया था. इस गाने से चारों तरफ सिर्फ आतिफ के ही चर्चे हो रहे थे. इसके बाद उन्होंने कई गानों को अपनी आवाज दी है. जिसमें ‘तेरे संग यारा’, ‘तेरे लिए’, ‘मैं अगर’, ‘देखते देखते’, ‘पहली नजर में’, ‘जीने लगा हूं’, ‘तू जाने न’ जैसे कई फेमस गाने शामिल हैं.
