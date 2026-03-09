लाइव कॉन्सर्ट में रो पड़ीं फेमस सिंगर, रोते-रोते फैंस से मांगी माफी, वीडियो हुआ वायरल, बोलीं- ‘ये बहुत शर्मनाक...’

Sunidhi Chauhan Gets Emotional: फेमस प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान बीती 7 मार्च को लखनऊ में अपने 'आई एम होम इंडिया टूर' के दौरान इमोशनल हो गईं. कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर फूट-फूटकर रोने लगीं और फैंस से माफी भी मांगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
Trending Photos
Sunidhi Chauhan Gets Emotional: मशहूर प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान इन दिनों अपने 'आई एम होम इंडिया टूर 2025-26' पर हैं. इसी दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट में सिंगर स्टेज पर रो पड़ीं. दरअसल, हाल ही में लखनऊ में एक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सुनिधि चौहान इमोशनल हो गईं और गले की गंभीर समस्या के कारण उन्हें परफॉर्म करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने दर्शकों से माफी भी मांगी.
लखनऊ कॉन्सर्ट के दौरान सुनिधि चौहान के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें सुनिधि को स्टेज पर फैंस से रू-ब-रू होते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में सुनिधि चौहान कह रही हैं 'मेरा गला बहुत खराब है, आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ है और मैं फिर भी गाना चाहती हूं. है भगवान, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह मेरे लिए बेहद शर्मनाक है. मुझे बहुत खेद है. बस बात यह है कि मैं हमेशा अपना 100% देना चाहती हूं.'
सिंगर सुनिधि चौहान ने आगे कहा 'लेकिन दुर्भाग्य से मैं कोशिश कर रही हूं और शायद ऐसा न कर पाऊं जैसा मैं चाहती हूं. इसलिए प्लीज मुझे अभी से माफ कर दीजिए. मैं अब आगे बढ़ रही हूं. आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.' अपने चाहने वालों से बात करते हुए सिंगर सुनिधि चौहान स्टेज पर रोते हुए नजर आ रही हैं.
बता दें कि सुनिधि चौहान 14 मार्च को कोलकाता के एक्वाटिका ग्राउंड में परफॉर्म करेंगी, जो उनके इस टूर का अंतिम पड़ाव होगा. इससे पहले उनके इस दौरान की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 को मुंबई से हुई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और इंदौर में शोज किए.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.