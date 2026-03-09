Advertisement
लाइव कॉन्सर्ट में रो पड़ीं फेमस सिंगर, रोते-रोते फैंस से मांगी माफी, वीडियो हुआ वायरल, बोलीं- 'ये बहुत शर्मनाक...'

लाइव कॉन्सर्ट में रो पड़ीं फेमस सिंगर, रोते-रोते फैंस से मांगी माफी, वीडियो हुआ वायरल, बोलीं- ‘ये बहुत शर्मनाक...’

Sunidhi Chauhan Gets Emotional: फेमस प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान बीती 7 मार्च को लखनऊ में अपने 'आई एम होम इंडिया टूर' के दौरान इमोशनल हो गईं. कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर फूट-फूटकर रोने लगीं और फैंस से माफी भी मांगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Last Updated: Mar 09, 2026, 08:29 PM IST
स्टेज पर फूट-फूटकर रो पड़ीं सुनिधि चौहान
स्टेज पर फूट-फूटकर रो पड़ीं सुनिधि चौहान

Sunidhi Chauhan Gets Emotional: मशहूर प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान इन दिनों अपने 'आई एम होम इंडिया टूर 2025-26' पर हैं. इसी दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट में सिंगर स्टेज पर रो पड़ीं. दरअसल, हाल ही में लखनऊ में एक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सुनिधि चौहान इमोशनल हो गईं और गले की गंभीर समस्या के कारण उन्हें परफॉर्म करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने दर्शकों से माफी भी मांगी.     

स्टेज पर रो पड़ीं सुनिधि चौहान

लखनऊ कॉन्सर्ट के दौरान सुनिधि चौहान के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें सुनिधि को स्टेज पर फैंस से रू-ब-रू होते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में सुनिधि चौहान कह रही हैं 'मेरा गला बहुत खराब है, आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ है और मैं फिर भी गाना चाहती हूं. है भगवान, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह मेरे लिए बेहद शर्मनाक है. मुझे बहुत खेद है. बस बात यह है कि मैं हमेशा अपना 100% देना चाहती हूं.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैं कोशिश कर रही हूं...'

सिंगर सुनिधि चौहान ने आगे कहा 'लेकिन दुर्भाग्य से मैं कोशिश कर रही हूं और शायद ऐसा न कर पाऊं जैसा मैं चाहती हूं. इसलिए प्लीज मुझे अभी से माफ कर दीजिए. मैं अब आगे बढ़ रही हूं. आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.' अपने चाहने वालों से बात करते हुए सिंगर सुनिधि चौहान स्टेज पर रोते हुए नजर आ रही हैं. 

साल 2025 में शुरू हुआ था टूर

बता दें कि सुनिधि चौहान 14 मार्च को कोलकाता के एक्वाटिका ग्राउंड में परफॉर्म करेंगी, जो उनके इस टूर का अंतिम पड़ाव होगा. इससे पहले उनके इस दौरान की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 को मुंबई से हुई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और इंदौर में शोज किए. 

