42 साल का वो फ्लॉप एक्टर...जिसने शावर के लिए ठुकरा दिया था गोल्ड iPhone, अब तक की 13 फिल्में, सिर्फ एक हो पाई हिट; अब कमबैक को तैयार

बॉलीवुड में तीन खान शाहरुख, सलमान और आमिर, दशकों से सुपरस्टारडम का चेहरा हैं. 90 के दशक में उभरे ये आज भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं. मगर इनके नक्शे कदम पर चलने वाले कई और खान अपनी पकड़ नहीं बना सके. हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो हैं आमिर खान के भांजे इमरान खान. साल 2008 में इमरान खान ने फिल्म जाने तू या जाने ना से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म तो हिट हुई, लेकिन इमरान नहीं.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में एक्टर ने अपनी छवि पर बड़ी बात कही है. अपने इंटरव्यू में एक्टर ने माना कि उन्हें भले ही स्टार मामा की वजह से काम मिला, लेकिन उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इमरान ने यह भी कहा कि आमिर के स्टारडम से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ. ना ही उनकी कमाई हुई और ना ही आमिर की कमाई उनके घर आई. एक्टर ने कहा कि वह उनकी मां के कजिन हैं.

5 लाख से 10 करोड़ रुपये का सफर

एक्टर ने बताया, 'वे मुंबई के पाली हिल में एक बड़े घर में रहते थे, लेकिन उनकी जेब खर्च उन बच्चों से कम था, जिनके साथ वे बड़े हो रहे थे. उन्होंने क्लियर किया, 'मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा भी नहीं था'. इमरान ने खुलकर बताया कि 'जाने तू… या जाने ना के बाद मिली रातोंरात शोहरत ने उन्हें अपनी वैल्यू को लेकर असमंजस में डाल दिया था'. एक्टर ने आगे कहा, 'जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और हिट हुई, तो मुझे पहले कुछ भी नहीं मिलता था. लेकिन अचानक मुझे करोड़ों रुपये के ऑफर मिलने लगे. 25 साल की उम्र में अचानक आपको 7-10 करोड़ रुपये मिलने लगते है, जो काफी अजीब लगता है. लेकिन किडनैप के लिए मुझे 5 लाख रुपये मिले, क्योंकि मैं डायरेक्टर की पसंद नहीं था'.

शावर के लिए ठुकराया गोल्ड आईफोन

एक्टर ने दुबई में प्रमोशनल इवेंट से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'एक बार जब मैं दुबई में एक इवेंट के लिए गया था. तो मैं हर समय इंटरव्यू ही देता रहा. शाम होते-होते मैं बहुत थक चुका था और अगले दिन मुझे लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी. मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी मेरे मैनेजर मेरे पास आए और बोले, ‘सर, इस मॉल में एक जूलरी शॉप का उद्घाटन है. अगर आप रिबन देंगे तो आपको सोने का आईफोन मिलेगा. मैंने कहा, नहीं, धन्यवाद, आप सोने का आईफोन अपने पास रखिए. मुझे गर्म पानी से नहाना है, कुछ पीना है और चैन की नींद सोना है'.

लंबे ब्रेक के बाद हुई वापसी कर रहे हैं इमरान खान

इमरान खान ने साल 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और रातोंरात उन्हें स्टार बना दिया. इस शानदार डेब्यू के लिए इमरान को फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला. इतना ही नहीं, यह फिल्म उस साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी. लेकिन उसके बाद की फिल्में कुछ कमाल नहीं कर पाई. इमरान खान ने अपने 17 साल के फिल्मी करियर में कुल 13 फिल्मों में काम किया. हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ को छोड़ दें, तो बाकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं. बता दें कि इमरान एक बार फिर कमबैक रहने जा रहे हैं. करीब 10 के ब्रेक के बाद वह वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल' में कैमियो रोल के साथ बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं. उनकी वापसी को लेकर फैंस काफी एक्साइडेट हैं.