दुबई वेकेशन पर गौहर खान, फैमिली संग मस्ती कर रहीं हसीना, पहली बार दिखाई छोटे बेटे की झलक, PHOTOS

Gauahar Khan Photos: फिल्मी दुनिया की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ दुबई में वेकेशन पर हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर छुट्टियों की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
Gauahar Khan Photos: बॉलीवुड और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर है. हसीना इन दिनों दुबई में छुट्टियां मना रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीरों में गौहर खान ने पहली बार अपने दूसरे बेटे फरवान की झलक दिखाई है. तस्वीरों में गौहर खान बेहद कूल और कम्फर्टेबल स्टाइल में नजर आ रही हैं.
तस्वीरों ने लुटा फैंस का प्यार
इन तस्वीरों की शुरुआत में गौहर खान अपने बड़े बेटे जहान को प्यार करती दिख रही हैं और प्यारी सी स्माइल दे रही हैं. मां-बेटे की ये बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आ रही है. इसके बाद फैंस की नजरें उस तस्वीर पर टिक गई, जिसमें गौहर खान की गोद में अपने दूसरे बेटे को प्यार से निहारती नजर आ रही हैं. फरवान की क्यूटनेस पर सोशल मीडिया पर फैंस ने कमेंट्स की जड़ी लगा दी है.
हसीना ने दिया मजेदार कैप्शन
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए गौहर खान ने कैप्शन में लिखा 'सबे बड़ी खुशी...' इसके साथ एक्ट्रेस ने दुबई और छुट्टियां जैसे हैशटैग भी लगाए. हसीना का ये फैमिली मोमेंट फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस जमकर हसीना की पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.
साल 2020 में की थी शादी
बता दें कि गौहर खान ने 25 दिसंबर साल 2020 को डांसर और कोरियोग्राफर जैद दरबार से शादी की थी. दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है. कपल हमेशा अपनी प्यारी फैमिली मोमेंट्स की वजह से लाइमलाइट में रहती है. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो गौहर खान लंबे वक्त के बाद शो 'लवली लोला' से स्क्रीन पर वापसी करती नजर आ रही हैं. जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस ईशा मालवीय भी लीड रोल में थीं.
