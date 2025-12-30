Advertisement
आमिर खान की बेबाकी बनी खतरा, मिली जान से मारने की धमकी! भांजे इमरान ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आमिर खान की बेबाकी बनी खतरा, मिली जान से मारने की धमकी! भांजे इमरान ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amir Khan Got Threats:दंगल’ एक्टर आमिर खान अपने बेबाक और सच बोलने की आदत के चलते हमेशा से ही सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं. जिसके चलते एक्टर को इंडस्ट्री में ‘मिस्टर परफेक्टनिस्ट’ का टैग भी दिया गया है. वहीं उनकी इस आदत ने एक समय पर उनके लिए एक गंभीर समास्या पैदा कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली गई. इस बात का खुलासा उनके भांजे, एक्टर इमरान खान ने किया है. आइए जानते हैं पूरा माजरा.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:21 PM IST
आमिर खान की बेबाकी बनी खतरा, मिली जान से मारने की धमकी! भांजे इमरान ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आमिर खान काफी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी कमाल की फिल्मों से एक अलग पहचान बनाई है. वहीं उनके भांजे एक्टर इमरान खान ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों को काफी इंप्रेस किया है. हाल ही में इमरान खान ‘अनफिल्टर्ड विद सैमडिश’ के शो का हिस्सा बने थे, जहां उन्होंने आमिर खान से जुड़ा एक सनसनी खुलासा किया है. 

इमरान ने किया सनसनी खुलासा
इमरान खान ने आमिर के बारे में बात करते हुए शो में खुलासा किया और कहा, ‘मैं आमिर को बचपन से जानता हूं. मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वह जो भी फैसले लेते हैं और जिन चीजों में अपना समय और एनर्जी लगाते हैं, वे अच्छे इरादे और ईमानदारी से किए जाते हैं. ‘सत्यमेव जयते’ में कन्या भ्रूण हत्या पर उनके एपिसोड से बहुत से लोग नाराज हो गए थे, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकियां दीं.’

इन मुद्दों पर की जाती थी बात
आमिर खान ने साल 2012 से लेकर साल 2014 तक शो सत्यमेव जयते को होस्ट किया था, जो कि टीवी पर टेलीकास्ट किया गया.  25 एपिसोड के इस शो में आमिर हर एपिसोड में एक अलग सोशल टॉपिक पर बात करते और पीड़ितों, एक्टिविस्टों और सेलिब्रिटीज को मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाते थे. इस शो में कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, बलात्कार, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, छुआछूत, भेदभाव, वैकल्पिक यौन संबंधों की स्वीकृति, टॉक्सिक मर्दानगी, शराबखोरी और राजनीति जैसे मुद्दों पर बात की गई थी. ‘मिस्टर परफेक्टनिस्ट’ का ये शो काफी फेमस हुआ और लोगों के जहन पर इसने अपना काफी गहरी छाप छोड़ी

Jyoti Rajput

