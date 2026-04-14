जूनियर एनटीआर का नया ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश! 'ड्रैगन' के लिए बदला लुक, फोटो वायरल

Jr NTR Post: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक बार फिर अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी. अब इस फिल्म के लिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका नया लुक देखने को मिल रहा है. इस तस्वीर ने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एनटीआर का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीर में जूनियर एनटीआर जिम के अंदर खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके मजबूत मसल्स साफ दिखाई दे रहे हैं. उनकी बॉडी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस फिल्म के किरदार के लिए काफी मेहनत की है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बनाया गया है, खरीदा नहीं गया.' तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

'ड्रैगन' फिल्म की कहानी

'ड्रैगन' फिल्म को मशहूर डायरेक्टर प्रशांत नील बना रहे हैं, जो एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. खबरों के मुताबिक, 'ड्रैगन' एक बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें इमोशन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. फिल्म में अनिल कपूर और बीजू मेनन जैसे सितारे अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं. इसकी कहानी अलग-अलग समय की घटनाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगी, जिसमें साल 1969 का एक हिस्सा भारत, चीन और भूटान की सीमा वाले इलाके में दिखाया जाएगा.

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जूनियर एनटीआर वर्कफ्रंट

वहीं, साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने कुछ समय पहले 'वॉर 2' फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी. 'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर के साथ ऋतिक रोशन नजर आए थे. यह फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर थी. इसके अलावा एक्टर तेलुगु फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर जैसे सितारे नजर आएंगे. फिलहाल एनटीआर के फैंस को उनकी फिल्म 'ड्रैगन' का बेसब्री से इंतजार है.