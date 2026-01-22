Advertisement
trendingNow13082719
Hindi Newsबॉलीवुडगोविंदा के बयान पर कृष्णा अभिषेक ने दिया रिएक्शन, बोले– ‘मामा से प्यार और इज्जत करता हूं, वो लेजेंड है...’

गोविंदा के बयान पर कृष्णा अभिषेक ने दिया रिएक्शन, बोले– ‘मामा से प्यार और इज्जत करता हूं, वो लेजेंड है...’

Krushna Abhishek Reaction: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में दावा किया कि कृष्णा ने स्टेज पर मेरी बेइज्जती करवाई है. इस पर अब उनके भांजे कृष्णा ने रिएक्ट किया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 22, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोविंदा के बयान पर कृष्णा अभिषेक ने दिया रिएक्शन, बोले– ‘मामा से प्यार और इज्जत करता हूं, वो लेजेंड है...’

Krushna Abhishek Reaction: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं. गोविंदा और उनकी पत्नी अपनी पर्सनल चीजों को पब्लिक में ले आए हैं. सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. हाल ही में गोविंदा से जब इस बारे में पूछा गया तो वो भांजे कृष्णा अभिषेक का नाम भी इसमें घसीट लाए. गोविंदा ने बताया कि 'अगर आप कृष्णा के टेलीविजन शो के फैन हैं, तो आप देखेंगे कि राइटर अक्सर उससे ऐसी बातें बुलवाते हैं, जिनसे मुझे अपमानित महसूस होता है. मैंने कई बार कृष्णा को सावधान रहने के लिए भी कहा.' गोविंदा की इस बात पर कृष्णा ने हाल ही में रिएक्ट किया है. 

'मैं हमेशा मामा की इज्जत करता...'
एक्टर कृष्णा अभिषेक हमेशा से अपने मामा की इज्जत करते आए हैं. वो उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हैं. जब गोविंदा के इस कमेंट के बारे में पूछा गया तो कृष्णा ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला. कृष्णा ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया. जिसमें कृष्णा ने कहा 'मैं गोविंदा मामा से बहुत प्यार करता हूं और उनकी इज्जत करता हूं. वो एक लेजेंड हैं और उनकी सोच नेक्स्ट लेवल की है.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'वो चीजों को अलग नजरिए...'
कृष्णा अभिषेक ने आगे बताया कि 'हो सकता है कि यह वजह हो कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हों. एक ही बात अलग-अलग लोगों को पॉजिटिव या सरकास्टिक लग सकती है. मैं इसे पॉजिटिव तरीके से लेता हूं.'

बता दें कि पहले एक बातचीत में सुनीता आहूजा ने यह साफ कर दिया था कि साल 2016 से परिवार के सभी लोगों के बीच जो रिश्ते खराब हो गए थे. वे अब ठीक हो गए हैं. कृष्णा मेरे साथ बड़ा हुआ है, विनय डंपी और मेरे जीजा के बेटे के साथ, मेरे लिए वे सब मेरे बच्चे हैं. मैंने पुरानी सारी बातों को भुला दिया है. अब मैं बस चाहती हूं कि सभी बच्चे हंसे, खेलें और हमेशा खुश रहें. मैं सभी को आशीर्वाद देती हूं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Govinda newsKrishna Abhishek

Trending news

महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर