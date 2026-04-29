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Hindi Newsबॉलीवुडहनीमून पर नहीं गया 42 साल का ये हीरो, शादी के 3 दिन बाद ही काम पर लौटा, बोले- करियर के लिए दी सबसे बड़ी कुर्बानी

हनीमून पर नहीं गया 42 साल का ये हीरो, शादी के 3 दिन बाद ही काम पर लौटा, बोले- करियर के लिए दी सबसे बड़ी कुर्बानी

Guess Who: बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी वेब सीरीज 'ग्लोरी' की तैयारी के लिए हनीमून तक टाल दिया था. शादी के बाद ही वे दोनों अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए थे. एक्टर ने इसे अपने करियर का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस बताते हुए कहा कि वे इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना चाहते थे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 29, 2026, 05:16 PM IST
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हनीमून पर नहीं गया 42 साल का ये हीरो, शादी के 3 दिन बाद ही काम पर लौटा, बोले- करियर के लिए दी सबसे बड़ी कुर्बानी

बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. एक्टर के लिए 'ग्लोरी' के किरदार को जीवंत करना सिर्फ फिजिकली चैलेंजिंग नहीं था, बल्कि इसके लिए उन्हें एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी. हाल ही में एक्टर ने बताया कि वे शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए थे.

'ग्लोरी' को लेकर चर्चा में पुलकित

एक्टर अपनी वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर काफी चर्चा में हैं. अपने किरदार की तैयारी में लगे पुलकित सम्राट लगभग 2 साल तक अपनी ट्रेनिंग और व्यस्त शेड्यूल में इस कदर डूबे रहे कि उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कम समय मिल पाता था. इस दौर को याद करते हुए उन्होंने विशेष रूप से अपनी पत्नी कृति खरबंदा के अटूट समर्थन के बारे में खुलकर बात की, साथ ही अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी चर्चा की.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए पुलकित

पुलकित ने बताया कि 'ग्लोरी' के लिए सबसे बड़ा त्याग उनका शादी के बाद हनीमून न जाना रहा, जहां वे चाहकर भी नहीं जा पाए. जब उनकी शादी हुई थी, तब कृति 'राणा नायडू' की तैयारी में व्यस्त थीं और शादी के तीन दिन बाद ही सेट पर लौट गई थीं. जैसे ही 'राणा नायडू' की शूटिंग खत्म हुई, फिर वे करण (अंशुमन) के साथ 'ग्लोरी' के सेट पर चले गए.

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'15 दिनों तक बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहूंगा'

पुलकित की सीरीज 1 मई को रिलीज होने जा रही है. ऐसे में उनका शेड्यूल और व्यस्त हो गया है. उन्होंने अपने आसपास के लोगों को पहले ही बता दिया है कि रिलीज के दौरान वे किसी के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहेंगे. पुलकित ने बताया कि 'ग्लोरी' 1 मई को रिलीज हो रही है और उन्होंने पहले ही सभी को कह दिया है कि वे 15 दिनों तक बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'ग्लोरी' के लिए चुकाई बहुत बड़ी कीमत

गौरतलब है कि पुलकित ने यह भी स्वीकार किया है कि ऐसे व्यस्त शेड्यूल का असर सिर्फ उनके रिश्ते पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर भी पड़ता है. उन्होंने कहा कि जहां कलाकार अपने जुनून से प्रेरित होते हैं, वहीं उनके अपने लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. छूटते पलों के साथ सीमित समय में उन्हें समझौता करना पड़ता है. हालांकि, ऐसे में अपनों का यह त्याग बेकार नहीं जाता और वे पर्दे पर पूरे समर्पण और मेहनत के साथ जादू रच देते हैं, जैसा कि पुलकित सम्राट ने 'ग्लोरी' के लिए किया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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