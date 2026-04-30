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कनाडा में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हंगामा, खालिस्तानी झंडों के साथ घुसे लोग, शो के दौरान भारत के खिलाफ की नारेबाजी

Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान अचानक खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए और उन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए. माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया. इस बीच ‘दिलजीत दोसांझ’ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए और उनसे जुड़े कई सवाल उठने लगे. घटना ने कॉन्सर्ट में मौजूद लोगों को चौंका दिया.

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:38 AM IST
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कनाडा में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हंगामा, खालिस्तानी झंडों के साथ घुसे लोग, शो के दौरान भारत के खिलाफ की नारेबाजी

कनाडा में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के कॉन्सर्ट के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लेकर कार्यक्रम में घुस आए और कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने लगे. इस घटना ने न केवल वहां मौजूद दर्शकों को चौंका दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखे रिएक्शन की बाढ़ ला दी. 'Aura-2026' टूर के इस लाइव इवेंट में खालिस्तानी स्पोर्ट्स ने न सिर्फ अफरा-तफरी मचाई बल्कि उन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की. साथ ही, सिंगर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी खड़े किए.

सिंगर पर लगाए गंभीर आरोप
जानकारी के मुताबिक, ये कॉन्सर्ट कनाडा के एक बड़े शहर में आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में इंडियन और पंजाबी कॉम्युनिटी के लोग मौजूद थे. कार्यक्रम पूरे शबाब पर था और दलजीत दोसांझ अपने पॉपुलर गानों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे. तभी अचानक कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लेकर भीड़ के बीच पहुंच गए और माहौल बदल गया. इन लोगों ने न केवल भारत विरोधी नारे लगाए, बल्कि दिलजीत दोसांझ पर भी निशाना साधा. प्रदर्शनकारियों ने सिंगर पर राजनीतिक झुकाव का आरोप लगाते हुए उन्हें स्पेशल इंडियन ऑर्गनाइजेशन का एजेंट बताकर नारेबाजी की.

सिक्योरिटी तोड़कर घूसे थे प्रोटेस्टर 
दिलजीत के इस कॉन्सर्ट में जब वहां तैनात सिक्योरिटी ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की, तो हंगामा करने वाले लोग सिक्योरिटी तोड़कर उनसे भिड़ गए. इस झड़प के कारण कुछ समय के लिए कॉन्सर्ट में टेंशन का माहौल पैदा हो गया, हालांकि बाद में सिक्योरिटी ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया.

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भारत में बैन इस ऑर्गेनाइजेशन से हैं संबंध 
खबरों के अनुसार, इस पूरे हंगामे के पीछे पवनदीप सिंह बस्सी और मनदीप सिंह रवि नाम के दो लड़कों की पहचान की गई है. कहा जा रहा है कि इन दोनों का संबंध भारत में बैन ऑर्गनाइजेशन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) से है, जिसका संचालन आतंकवादी घोषित किया जा चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा किया जाता है. इन कट्टरपंथियों की मौजूदगी और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था.

आगे भी ऐसी घटना करने की दी धमकी 
इस घटना के बाद भी विरोध की आग कम होती नहीं दिख रही है. खबरों का मुताबिक,  इन प्रदर्शनकारियों ने दिलजीत दोसांझ के अपकमिंग शोज में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने और रुकावट डालने की खुली वार्निंग दी है. वैंकूवर की इस घटना ने म्यूजिक लवर और कलाकारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि एक कला के मंच का उपयोग राजनीतिक एजेंडे और कट्टरपंथी नारेबाजी के लिए किया गया. फिलहाल, ऑर्गनाइजर और लोकल सिक्योरिटी सिंगर के अगले कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ी करने की प्लानिंग बना रही हैं.

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