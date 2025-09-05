42 साल के इस हैंडसम हंक ने खुद किए खतरनाक स्टंट, 'कंतारा: चैप्टर 1' एक्शन डायरेक्टर ने किया खुलासा
42 साल के इस हैंडसम हंक ने खुद किए खतरनाक स्टंट, 'कंतारा: चैप्टर 1' एक्शन डायरेक्टर ने किया खुलासा

Kantara Chapter 1: 'कंतारा चैप्टर 1' के एक्शन-स्टंट कोरियोग्राफर अर्जुन राज बोले ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म में ऋषभ शेट्टी का अंदाज कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने अपने स्टंट खुद क्यों किए.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 05, 2025, 09:04 PM IST
कंतारा: चैप्टर 1
कंतारा: चैप्टर 1

Kantara Chapter 1: होम्बले फिल्म्स की 'कंतारा: चैप्टर 1' सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. साल 2022 में आई 'कंतारा' की जबरदस्त सफलता के बाद, इसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस के कारण सबसे बड़ी स्लीपर हिट का दर्जा दिया गया. ऐसे ने अब इसका प्रीक्वल उस लेगेसी को आगे ले जाने का वादा करता है, जिससे दर्शकों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है. साल की सबसे बड़ी फिल्म होने के नाते, ऋषभ शेट्टी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उन्होंने अपने सभी स्टंट खुद बिना किसी बॉडी डबल के किए हैं.

फिल्म में हुआ ऋषभ शेट्टी की बॉडी डबलका इस्तेमाल
कंतारा: चैप्टर 1 के एक्शन-स्टंट कोरियोग्राफर अर्जुन राज ने बताया कि, 'हमने ऋषभ के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने बिना किसी मदद, खुद अपने स्टंट किए हैं. उनका बॉडी लैंग्वेज इतना अलग है कि कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं कर सकता. उन्होंने कलारिपयट्टू, तलवारबाज़ी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली है. इसके बावजूद जो रिस्क उन्होंने उठाए, वो सिर्फ उनकी हिम्मत और जज़्बे से संभव हुआ है. मैंने कई एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन ऋषभ सिर्फ इतना नहीं कहते कि ‘मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा’, बल्कि वो कहते हैं ‘मैं जब तक जिंदा हूं, मैं करूंगा.’ यही स्पिरिट सबकुछ बदल देती है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 घंटा 15 मिनट की वो क्राइम थ्रिलर, 10वें मिनट से शुरू हो जाता सस्पेंस, 7.9 है IMDb रेटिंग, देखते ही उड़ जाएंगे दिमाग के परखच्चे

होम्बले फिल्म्स की कंतारा: चैप्टर 1 सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है. इसकी क्रिएटिव टीम की बात करें तो इसमें म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंगालन शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस फिल्म के विजुअल से लेकर इमोशनल नैरेटिव को खूबसूरती से आकर दिया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 की ब्लॉकबस्ट फिल्म
इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. ​यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुँचेगी. फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

;