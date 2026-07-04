/कभी दुनिया छोड़ने को तैयार था 42 साल का ये सिंगर, फिर दिन-रात एक कर कमाया नाम; आज खचाखच भरे स्टेडियम में रचते हैं इतिहास

सिंगर ने बताया कि शुरुआत में शादियों और बर्थ पार्टीज में गाने को लेकर उनके अंदर खास एक्साइटमेंट नहीं होती थी. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने हर परफॉर्मेंस को किया और हर परफॉर्मेंस में अपनी जी-जान लगा दी. दिलजीत ने कहा, 'मेरा एल्बम साल 2002 में आया और 4-5 लोग मेरी कंपनी में आए और कहा हम एक सिंगर को बर्थ डे पार्टि के लिए बुक करना चाहते हैं. इसके बाद जल्दी ही, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, तो मैंने सोचा कि यही रास्ता है. मैंने किसी को मना नहीं किया, कोई अगर 5000, 10000 और 15000 रुपए दे देता, तो मैं हां कर देता था. इसके लिए मैं दिन -रात जागा.'