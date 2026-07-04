/कभी दुनिया छोड़ने को तैयार था 42 साल का ये सिंगर, फिर दिन-रात एक कर कमाया नाम; आज खचाखच भरे स्टेडियम में रचते हैं इतिहास

दुनियाभर में फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को भारत के सबसे बड़े ग्लोबल एंटरटेनर्स में से एक गिना जाता है. उनके कॉन्सर्ट्स वर्ल्डवाइड हाउसफुल होते हैं और वो लगातार स्टेडियम में परफॉर्म करके इतिहास रच रहे हैं. उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है. लेकिन सिंगर-एक्टर की जिंदगी हमेशा से ही इतनी आसान नहीं रही, इस सफलता के पीछे उनका सफर आसान नहीं था. शोहरत पाने से पहले दिलजीत का जीवन काफी मुश्किलों से भरा रहा है. उन्होंने खुद बताया कि एक वक्त ऐसा था जब वो लगभग सब कुछ छोड़ देने की सोच चुके थे.
दिलजीत ने अपने बचपन को याद करते हुए हाल ही में एक शो में बताया कि उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था. हालात ऐसे थे कि छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी सोचना पड़ता था और जीवन में कई मुश्किलें थीं.
सिंगर दिलजीत ने आगे इसी इंटरव्यू में कहा कि उस समय बीमार होना भी एक लग्जरी जैसा था. पैसे की कमी के कारण डॉक्टर के पास जाना भी आसान नहीं था. इस वजह से बचपन में ही उन्हें बहुत मजबूत बनना पड़ा. उन्होंने टॉम पॉवर के साथ ‘Q’ शो में बातचीत के दौरान अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि कैसे आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला. उन्होंने कहा कि कई बार हालात ऐसे थे कि दुनिया छोड़ देने जैसे ख्याल आने लगे थे.
सिंगर के इस खुलासे ने फैंस को हैरान और इमोशनल कर दिया. लोग अब उनके स्ट्रगल और आज की सफलता को और भी ज्यादा सम्मान की नजर से देख रहे हैं. दिलजीत की कहानी आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है.
दिलजीत ने शो के दैरान आगे कहा, 'मैं एक गरीब परिवार से था. हमारा परिवार मिडिल क्लास से भी नीचे था. अगर आप बीमार पड़ जाते, तो आपके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए पैसे की कमी के कारण बीमार मत पड़ो.' लेकिन साल 2002 में अपने पहले एल्बम के साथ म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने के बाद, दिलजीत दोसांझ को एहसास हुआ कि कमाने के लिए लाइव परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है.
सिंगर ने बताया कि शुरुआत में शादियों और बर्थ पार्टीज में गाने को लेकर उनके अंदर खास एक्साइटमेंट नहीं होती थी. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने हर परफॉर्मेंस को किया और हर परफॉर्मेंस में अपनी जी-जान लगा दी. दिलजीत ने कहा, 'मेरा एल्बम साल 2002 में आया और 4-5 लोग मेरी कंपनी में आए और कहा हम एक सिंगर को बर्थ डे पार्टि के लिए बुक करना चाहते हैं. इसके बाद जल्दी ही, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, तो मैंने सोचा कि यही रास्ता है. मैंने किसी को मना नहीं किया, कोई अगर 5000, 10000 और 15000 रुपए दे देता, तो मैं हां कर देता था. इसके लिए मैं दिन -रात जागा.'
दिलजीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी मेंटल हेल्थ का जिक्र कर रहे थे. ये क्लिप उस समय आया था, जब नेटफ्लिक्स एमी कैंपेन के समय एक फैन ने दिलजीत का इंटरव्यू देखने का जिक्र किया. लेकिन सिंगर ने इस बात को टालने की कोशिश की और कहा कि उस समय उनकी सोच अलग थी और वो इमोशनल हो गए थे.
सिंगर ने कहा, 'अरे, मेरा एमी अवॉर्ड्स का इंटरव्यू मत देखना. प्लीज, नवंबर-दिसंबर के उस समय, मैं इस दुनिया को छोड़ देना चाहता था. मुझे उस दौर से गुजरना पड़ा. मुझे लगता है कि ये नवंबर का महीना था. हां, नवंबर-दिसंबर. मेरा मिजाज कुछ अलग ही था. मैं अपने शरीर को त्याग देना चाहता था. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मैंने जापान में एक जगह देखी. मैंने कहा, मैं वहीं रहूंगा. जब तक मैं अपना ख्याल रख सकता हूं. ये बहुत अच्छी बात है. वरना, देखते हैं मैं और क्या कर सकता हूं.'
दिलजीत ने इस पर बात करते हुए आगे कहा, 'फिर जनवरी में, मेरी मां मुझसे मिलने आईं. बहुत समय बाद मैं अपनी मां से मिला. फिर मेरी मां यहां आईं. फिर हम 15 दिन तक घूमे-फिरे. फिर मेरा मिजाज थोड़ा बदला. मैंने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं.'