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कभी दुनिया छोड़ने को तैयार था 42 साल का ये सिंगर, फिर दिन-रात एक कर कमाया नाम; आज खचाखच भरे स्टेडियम में रचते हैं इतिहास

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर साल देश के कोने-कोने से टैलेंटेड आर्टिस्ट आते हैं. लेकिन इसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कामयाबी हासिल कर पाते हैं. आज हम जिस सिंगर-एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो कभी गरीबी के कारण इस दुनिया को छोड़ देना चाहते थे. मगर समय ने रूख बदला और उनकी कड़ी मेहनत का फल उनका मिला. आज वो दुनियाभर में म्यूजिक टूर कर के करोड़ों की कमाई करते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 04, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:38 PM IST
कभी दुनिया छोड़ने को तैयार था 42 साल का ये सिंगर, फिर दिन-रात एक कर कमाया नाम; आज खचाखच भरे स्टेडियम में रचते हैं इतिहास

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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