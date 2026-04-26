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Hindi Newsबॉलीवुड42 साल की सुरों की मल्लिका ने खेला बड़ा दांव, महज 3 महीने में खरीद ली तीन लग्जरी प्रॉपर्टी, सिंगर की नेटवर्थ सुन खिसक जाएगी पैरों तले जमीन

42 साल की सुरों की मल्लिका ने खेला बड़ा दांव, महज 3 महीने में खरीद ली तीन लग्जरी प्रॉपर्टी, सिंगर की नेटवर्थ सुन खिसक जाएगी पैरों तले जमीन

इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्स के बीच नई प्रॉपर्टी खरीदने का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. बीते कुछ महीनों में अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन, अनन्या पांडे, तब्बू और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दादलानी समेत कई सेलेब्स ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है. अब इस लिस्ट में सुरों की मल्लिका और बॉलीवुड की बड़ी सिंगर का नाम भी शामिल हो गया है, उन्होंने मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:38 AM IST
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42 साल की सुरों की मल्लिका ने खेला बड़ा दांव, महज 3 महीने में खरीद ली तीन लग्जरी प्रॉपर्टी, सिंगर की नेटवर्थ सुन खिसक जाएगी पैरों तले जमीन

म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर सिंगर और सुरों की मल्लिका कहीं जाने वाली श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) एक बार फिर खबरों में छाई हुई हैं. अपनी सुरीली आवाज और नए गाने के लिए जानी जाने वाली श्रेया घोषाल इस बार अपनी प्रोफेशनल सफलताओं के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ तीन महीने के भीतर तीन नई लग्जरी प्रॉपर्टी में निवेश किया है, जिनकी कुल कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये प्रॉपर्टी निवेश मुंबई के कई अन्य जगहों में किया गया है, जहां रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा है.

खबरों के अनुसार, प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल ने शर्मिष्ठा घोषाल और बिश्वजीत घोषाल के साथ मिलकर मुंबई के सांताक्रुज वेस्ट में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. कहा जा रहा है कि पिछले तीन महीनों में शहर में उनकी ये तीसरी हाई-एंड प्रॉपर्टी खरीद है.

 

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सिंगर ने खरीद दो और नई प्रॉपर्टी
श्रेया घोषाल ने हाल ही में जिस प्रॉपर्टी में निवेश किया है, उसकी की कीमत करीब 20.88 करोड़ रुपये है. सिंगर ने पिछले तीन महीनों में ये तीसरी रियल एस्टेट डील की है. जानकारी के मुताबिक, श्रेया ने इससे पहले वर्ली में 2 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे थे, जिनकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपये के आसपास थी. इसमें एक अपार्टमेंट मुंबई के  सरोजिनी रोड पर बने 'वायु' नाम की बिल्डिंग में है. इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2601 स्क्वेयर फुट है और इसमें 299 स्क्वेयर फुट का बड़ा बालकनी भी है. 

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सौदा हुआ पक्का!
खबरों के मुताबिक, श्रेया घोषाल ने अपनी इस डील में लगभग 1.25 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई है, जिससे सौदा पक्का हो जाता है. ये ट्रांजैक्शन 24 अप्रैल 2026 को दर्ज किया गया. हालांकि, ये प्रोजेक्ट पहले की सुखदा बिल्डिंग का रीडिवेलपमेंट है, इसे मुंबई के एक इलीट उपनगरीय इलाके में एक मॉडर्न रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है. 

श्रेया घोषाल की नेटवर्थ 
इस डील के साथ ही लोग उनकी नेटवर्थ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगे हैं. श्रेया घोषाल की नेटवर्थ इस समय लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनकी सालाना आमदनी करीब 10 से 12 करोड़ रुपये है. जो मुख्य रूप से लाइव कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक एल्बम, प्लेबैक सिंगिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है. उन्होंने हिंदी के अलावा कई भाषाओं में गाने गाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिससे उनकी लोकप्रियता पूरे देश और विदेशों में फैली हुई है. 

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‘क्वीन ऑफ मेलोडीज’ 
म्यूजिक इंडस्ट्री में श्रेया घोषाल को ‘क्वीन ऑफ मेलोडीज’ कहा जाता है. उनकी आवाज में जो मिठास और भावनात्मक गहराई है, वो उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाती है. ‘देवदास’ फिल्म के गाने ‘बैरी पिया’ से लेकर ‘तेरी ओरे’, ‘अगर तुम मिल जाओ’ और ‘सुन रहा है ना तू’ जैसे गानों ने उन्हें हर घर में पॉपुलर बना दिया. उनके गाने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफी पसंद किए जाते हैं.

 

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