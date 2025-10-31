प्रेंगेंट कैटरीना कैफ की प्राइवेट फोटोज हुई वायरल, घर में नजर आ रही हैं एक्ट्रेस; फैंस ने मांगी पुलिस कार्रवाई, बोले-ये क्राइम है

Katrina Kaif Private Private Photos Leaked: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं. लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, कैटरीना के घर से खींचे गए कुछ पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन तस्वीरों में कैटरीना अपने घर में आराम करती हुईं नजर आ रही हैं. इन्हें देखकर इस बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना उनकी अनुमति के ली गई हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस के फैंस इसे उनकी निजता का घोर उल्लंघन बता रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कैटरीना कैफ की फोटोज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये फोटो तेजी से फैल रहे हैं. कुछ तस्वीरों में कैटरीना अपने बेबी बंप के साथ दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ में वो घर के अंदर रिलैक्स करती हुईं नजर आ रही हैं. फैंस का कहना है कि ये फोटो किसी ने चोरी-छिपे खींचे हैं, जो न सिर्फ गलत है बल्कि कानूनी अपराध भी है. एक फैन ने लिखा, 'कैटरीना की प्राइवेसी का सम्मान करो. ये क्राइम है, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए.' दूसरे यूजर ने कहा, 'प्रेग्नेंट महिला की निजी जिंदगी में झांकना शर्मनाक है.'

कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, एक्ट्रेस की टीम इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि फोटो उनके घर के आसपास किसी ने ड्रोन या दूरबीन की मदद से खींचे हैं.

फैंस बोले-ये क्राइम है

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की निजता का सम्मान करने की मांग लंबे समय से उठ रही है. हाल के वर्षों में कई स्टार्स पपराजी और फैंस की जासूसी का शिकार हो चुके हैं. जबकि, कानून विशेषज्ञों का कहना है कि बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीरें लेना और उन्हें सार्वजनिक करना आईटी एक्ट और प्राइवेसी लॉ के तहत दंडनीय अपराध है. फिलहाल फैंस कैटरीना के सपोर्ट में #RespectKatrinaPrivacy जैसे हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं.