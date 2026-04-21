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Hindi Newsबॉलीवुडजूनियर एनटीआर की अगली फिल्म की रिलीज डेट से उठा पर्दा, अब 2027 में देगी दस्तक; इस दिन सामने आएगा फर्स्ट लुक

जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म की रिलीज डेट से उठा पर्दा, अब 2027 में देगी दस्तक; इस दिन सामने आएगा फर्स्ट लुक

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म #NTRNEEL की रिलीज डेट सामने आते ही बॉक्स ऑफिस क्लैश तय हो गया है. 11 जून को रिलीज होने जा रही इस एक्शन फिल्म का मुकाबला दिलजीत दोसांझ की लव स्टोरी से होगा.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:07 PM IST
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जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म की रिलीज डेट से उठा पर्दा, अब 2027 में देगी दस्तक; इस दिन सामने आएगा फर्स्ट लुक

साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और मशहूर निर्देशक प्रशांत नील की आने वाली बड़ी फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है. इस प्रोजेक्ट को फिलहाल अस्थायी नाम 'एनटीआर नील' दिया गया है. यह फिल्म पहले 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. जैसे ही यह खबर सामने आई, फैंस के बीच हलचल तेज हो गई. इस फिल्म को पहले से ही बड़े प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए हर छोटी-बड़ी अपडेट लोगों का ध्यान खींच रही है. 

जूनियर एनटीआर की फिल्म की रिलीज टली

मेकर्स ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि 'एनटीआर नील' अब 11 जून 2027 को रिलीज होगी. इस पोस्ट में एक पोस्टर भी जारी किया गया है. पोस्टर में फिल्म का नाम और नई रिलीज तारीख बड़े अक्षरों में लिखे गए. साथ ही कैप्शन में बताया गया कि 20 मई को फिल्म की पहली झलक दिखाई जाएगी. वहीं, जूनियर एनटीआर ने भी इंस्टाग्राम पर वही पोस्टर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "उनका राज है और उनकी जमीन है, और 'एनटीआर नील' के लिए 11 जून 2027 की तारीख तय हो चुकी है." पोस्टर को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार काफी ताकतवर और प्रभावशाली रहेगा.

अब 2027 में देगी दस्तक

फिल्म को लेकर लोगों में पहले से ही काफी उत्साह है. जब से इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है, तभी से फैंस इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. कुछ खबरें यह भी कह रही हैं कि फिल्म में अनिल कपूर और बीजू मेनन भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू हो चुकी है और इसे बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है. कई बड़े निर्माता मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं. निर्देशक प्रशांत नील इससे पहले भी बड़ी एक्शन फिल्में बना चुके हैं, इसलिए उनसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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