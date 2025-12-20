Advertisement
trendingNow13047876
Hindi Newsबॉलीवुडटीवी की संस्कारी बहू...कभी लंबी हाइट की वजह से मिला रिजेक्शन, फिल्म हिट होने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं एक्ट्रेस

टीवी की संस्कारी बहू...कभी लंबी हाइट की वजह से मिला रिजेक्शन, फिल्म हिट होने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं एक्ट्रेस

चमचमाते पर्दे पर ग्लैमर और रंगीन दुनिया की तरफ आकर्षित होना आसान है, लेकिन उस आसमान में खुद को सितारा बनकर चमचमाता देखना बहुत मुश्किल है, खासकर अभिनेत्रियों के लिए.  कुछ अभिनेत्रियों के लिए हिंदी सिनेमा या टीवी की दुनिया में आना आसान रहा, लेकिन कुछ को रंग, रूप और लंबी हाइट के लिए रिजेक्शन का सा

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी की संस्कारी बहू...कभी लंबी हाइट की वजह से मिला रिजेक्शन, फिल्म हिट होने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं एक्ट्रेस

चमचमाते पर्दे पर ग्लैमर और रंगीन दुनिया की तरफ आकर्षित होना आसान है, लेकिन उस आसमान में खुद को सितारा बनकर चमचमाता देखना बहुत मुश्किल है, खासकर अभिनेत्रियों के लिए.  कुछ अभिनेत्रियों के लिए हिंदी सिनेमा या टीवी की दुनिया में आना आसान रहा, लेकिन कुछ को रंग, रूप और लंबी हाइट के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. उन्हीं में से एक हैं टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली करिश्मा तन्ना, जिन्हें अपनी लंबी हाइट की वजह से कई टीवी सीरियल में काम करने का मौका नहीं मिला.

लंबी हाइट की वजह से मिला रिजेक्शन

21 दिसंबर को जन्मीं करिश्मा तन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि वो टीवी सीरियल या फिल्मों की तरफ रुख करेंगी. अभिनेत्री ने कॉलेज के समय अपने दोस्तों के कहने पर फोटोग्राफी के सेशन में भाग लिया. उनके दोस्तों ने करिश्मा की फोटोज को अलग-अलग जगह भेज दिया और फिर शुरू हुआ मॉडलिंग का सिलसिला. तन्ना को फोटोशूट और मॉडलिंग प्रोजेक्ट के फोन आने लगे और उन्हीं में से एक कॉल बालाजी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से था. तन्ना को फोन कॉल के जरिए अपना पहला शो मिला और पहली बार में ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: आप भी है मिस्ट्री-थ्रिलर के शौकीन...तो जरूर देख डाले साउथ की ये 5 बेस्ट फिल्में; सीरियल किलर की बर्बरता झकझोर देगी आत्मा

करिश्मा को 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में देखा गया, जिसके बाद वे साल 2003 में टीवी सीरीज 'कोई दिल में है' में नजर आईं. साल 2005 के टीवी शो 'एक लड़की अंजानी सी' में उन्होंने निगेटिव रोल भी प्ले किया और फिर 'प्यार के दो नाम: एक राधा, एक श्याम' का हिस्सा रहीं. टीवी में ठीक-ठाक काम करने के बाद, उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर सीरियल में वे साइड रोल में नजर आईं.

डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं करिश्मा तन्ना

फिल्मों में भी उन्हें छोटे और साइड रोल भी ऑफर हुए और पहचान बनाना मुश्किल हो गया. 2013 में आई 'ग्रैंड मस्ती' उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बाद, 'टीना एंड लोलो' और रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' में नजर आई. फिल्म 'संजू' उनके करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी, लेकिन 'संजू' करने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया. 1 साल तक करिश्मा ने घर में समय काटा और डिप्रेशन का शिकार हो गई.

ये भी पढ़ें: कौन है 'धुरंधर' का बड़े साहब? दाउद इब्राहिम, मसूद अजहर या ओसामा बिन लादेन? इस दिन उठेगा पर्दा

अभिनेत्री ने बताया था कि संजू में भी काम करना उनके करियर के लिए कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि 1 साल तक किसी ने काम नहीं दिया. उन्होंने कई प्रोडक्शन कंपनियों के पास फोन किया और काम की उम्मीद की, लेकिन हर जगह से हाथ खाली. उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनसे शेयर करना सही नहीं समझा, लेकिन फिर खुद को समझाने की कोशिश की और धीरे-धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगी. अब अभिनेत्री सीरीज में दिख रही हैं, और उन्हें आखिरी बार 'हश-हश' नाम की सीरीज में पुलिसवाली के रोल में देखा गया. टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में करिश्मा तन्ना की गिनती होती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो करिश्मा प्रति एपिसोड करीब डेढ़ लाख रुपए फीस लिया करती हैं. ऐसे में करिश्मा का नेटवर्थ करीब 40-50 करोड़ से ज्यादा का बताया जाता है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Karishma Tanna

Trending news

नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर