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Hindi Newsबॉलीवुडअरिजीत सिंह के बाद ये टॉप सिंगर भी लेना चाहती हैं सिंगिंग से ब्रेक, चंद मिनट के गाने के चार्ज करतीं 25 लाख रुपये, क्या पहचान पाए?

अरिजीत सिंह के बाद ये टॉप सिंगर भी लेना चाहती हैं सिंगिंग से ब्रेक, चंद मिनट के गाने के चार्ज करतीं 25 लाख रुपये, क्या पहचान पाए?

बॉलीवुड की नामचीन सिंगर ने अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले को सपोर्ट किया है. इसके साथ ही कहा कि उनके मन में भी इसी तरह के ख्याल कई बार आ चुके हैं. इस सिंगर का बयान वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 16, 2026, 02:45 PM IST
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अरिजीत सिंह के संग कौन है ये सिंगर?
अरिजीत सिंह के संग कौन है ये सिंगर?

Shreya Ghoshal on Arjit Singh Quit Playback Singing: 38 साल के बॉलीवुड के टॉप मोस्ट सिंगर अरिजीत सिंह ने कुछ वक्त पहले प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया. इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था. कई सिंगर्स ने अरिजीत के फैसले का सपोर्ट किया तो कई सितारों ने अरिजीत के इस फैसले को  लेकर अपनी अलग राय दी. लेकिन, अब फिल्म इंडस्ट्री की एक और बेहतरीन सिंगर ने खुलासा किया कि उनका भी कई बार प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने का मन करता है. खास बात है कि ये सिंगर चंद मिनट के गाने के 25 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

उस दिन मैं गाना छोड़ दूंगीं...
 
इस 42 साल की सिंगर का नाम श्रेया घोषाल हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान श्रेया ने इस बात का खुलासा किया. इन्होंने कहा- 'लाइव परफॉर्म करना मेरी पहचान का एक खास हिस्सा है. स्टेज पर लिप सिंक करना ऐसी चीज है जिस पर मैं कभी डिपेंड नहीं करती. मुझे इस तरह से परफॉर्म करने में अनकंफर्टेबल फील होता है. जिस दिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा उस दिन मैं गाना छोड़ दूंगीं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कई बार ब्रेक लेना का मन करता है

इसी इंटरव्यू के दौरान श्रेया ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने के फैसले को लेकर रिएक्ट किया. श्रेया ने कहा- 'वो इस तरह का फैसला लेने के लिए बहुत हिम्मत और साहस चाहिए. मुझे भी कई बार ब्रेक लेना का मन करता है. अरिजीत ने ये फैसला बहादुरी से लिया है. सच में वो दिल से संगीतकार हैं. वो ये नहीं सोचते ही वो संगीत क्यों बना रहे हैं या इससे उन्हें क्या मिलेगा, वो बस वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है.'

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27 जनवरी को लिया था अरिजीत ने शॉकिंग फैसला
 
अरिजीत जिस तरह से स्टेज पर परफॉर्म करते हैं दर्शक उनसे सीधा कनेक्ट हो जाते हैं. सिंगर ने कहा कि 'अरिजीत के लिए किसी भी चीज से बड़ा उनका म्यूजिक है. इसीलिए उनके फैंस उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं. दरअसल, अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला 27 जनवरी, 2026 को लिया था. इस फैसले का ऐलान करते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी.'

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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