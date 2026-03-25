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Hindi Newsबॉलीवुडलाइव शो के लिए 1.65 करोड़ चार्ज करती हैं श्रेया घोषाल? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट; फैंस बोले- She Deserves More

लाइव शो के लिए 1.65 करोड़ चार्ज करती हैं श्रेया घोषाल? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट; फैंस बोले- She Deserves More

Shreya Ghoshal Highest Paid Singer: बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल के गानों का हर कोई दीवाना है. फिल्मों में एक गाने को अपनी आवाज देने के लिए सिंगर तगड़ी फीस लेती हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:24 PM IST
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लाइव शो के लिए 1.65 करोड़ चार्ज करती हैं श्रेया घोषाल? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट; फैंस बोले- She Deserves More

Shreya Ghoshal Highest Paid Singer:  बॉलीवुड की मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज से हर किसी को दीवाना बनाया है. अब श्रेया का नाम बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड सिंगर्स में शुमार है. सिर्फ आवाज ही नहीं सिंगर अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर हैं. इनकी खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस भी फेल हैं. इनमें 28 साल उन्होंने म्युजिक इंडस्ट्री को दिए हैं. अक्सर श्रेया के गानों के साथ-साथ उनकी फीस को लेकर नही चर्चा होती है. इसी बीच खबर है कि श्रेया घोषाल अपने लाइव परफॉर्मेंस के लिए 1.65 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं? 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट 

रेडिट पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के मुताबिक, श्रेया घोषाल ने तेलंगाना फिल्म अवॉर्ड्स में अपने परफॉर्मेंस के लिए 1.65 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. हालांकि यह सिर्फ अटकलें हैं और इसकी कोई पुष्टि नहीं है. फैंस अब इसपर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. 

एक यूजर ने लिखा, 'श्रेया घोषाल एक शो के लिए वाकई इतनी फीस लेती हैं?" दरअसल, एक पोस्ट में सिंगर की कथित फीस के बारे में लिखा हुआ है. यह पोस्ट वायरल हो रहा है. उधर, श्रेया के फैंस का मानना ​​है कि उन्हें कम फीस दी गई और तेलंगाना फिल्म अवॉर्ड्स के लिए उन्हें और ज्यादा फीस लेनी चाहिए थी.

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श्रेया घोषाल की नेटवर्थ 

श्रेया घोषाल की शानदार करियर ने उन्हें काफी संपत्ति दिलाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है, और उनकी सालाना कमाई करीब 10 से 12 करोड़ रुपये है. वह एक गाने के लिए लगभग 25 लाख रुपये चार्ज करती हैं. इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट और इवेंट के जरिए भी वह लाखों रुपए कमाती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 से ज्यादा गाने को दी आवाज

श्रेया घोषाल ने टेलीविजन सिंगिंग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' में नजर आईं थी. इस सिंगिंग शो ने श्रेया घोषाल की किस्मत चमक गई थी.  शो में बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को उनकी आवाज पसंद आई थी. एसएलबी ने ही श्रेया घोषाल को उनकी फिल्म 'देवदास' में गाने का मौका दिया था. इसी फिल्म से श्रेया घोषाल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था. साल 2002 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘देवदास’ में उन्होंने पांच गाने गाए, जिनमें से एक ‘बैरी पिया’ के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीता. इसके बाद श्रेया ने 20 भाषाओं में 3,000 से ज्यादा गाने गाए हैं. वह सिंगिंग के अलावा, इन दिनों वह लोकप्रिय रियलिटी सिंगिंग शो ‘इंडियन आइडल’ में जज के तौर पर भी नजर आती हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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