लखनऊ कॉन्सर्ट में इमोशनल ब्रेकडाउन होने के बाद सिंगर सुनिधि चौहान का बड़ा फैसला, कोलकाता इवेंट में किया ये बड़ा बदलाव

Sunidhi Chauhan Kolkata Concert: कुछ दिन पहले सुनिधि चौहान का लखनऊ में कॉन्सर्ट था. इस कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थीं. सुनीधि ने कहा था कि उनका गला खराब है और ये कहते हुए उनकी आंख से आंसू बहने लगे थे. लखनऊ के बाद सिंगर का कोलकाता में 14 मार्च को कॉन्सर्ट था जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन, सिंगर ने उस कॉन्सर्ट को अब थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से पोस्टपोन कर दिया था. इसकी जानकारी सुनीधि ने खुद दी.

कोलकाता का कॉन्सर्ट हुआ पोस्टपोन

सुनिधि चौहान ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी फैंस को दी. सिंगर ने लिखा- 'मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि मैं गंभीर संक्रमण से पीड़ित हूं. डॉक्टरों ने मुझे आवाज को पूरी तरह से आराम देने को कहा है. 14 मार्च वाला कार्यक्रम अब 25 मार्च, 2026 को होगा. मौजूदा टिकट नई तारीफ के लिए मान्य होंगे. इवेंट वहीं एक्वाटिका ग्राउंड में होगा.'

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होम इंडिया टूर को मिला प्यार

सिंगर ने आगे लिखा- 'हमारे एम होम इंडिया टूर को पूरे देश में अपार प्यार मिला है. ये फैसला सिर्फ इसीलिए लिया गया है कि आप सभी कॉन्सर्ट को एन्जॉय कर सकें. इस बदलाव में आपकी समझ और सपोर्ट के लिए आभारी हूं. आपकी सुनिधि.'

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क्या हुआ था लखनऊ इवेंट में?

दरअसल, लखनऊ इवेंट में स्टेज पर सुनिधि ने कहा था- 'मेरा गला आज बहुत खराब है. आवाज बहुत ज्यादा खराब है. लेकिन, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं और मैं भी ये करना चाहती हूं. मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. ये बहुत शर्मनाक है और मुझे बहुत खेद है. बस बात इतनी है कि मैं हमेशा अपना 100% देना चाहती हूं.' सिंगर का इवेंट ये वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. जिस पर लोगों ने खूब रिएक्ट किया था.