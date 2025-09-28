दीपिका पादुकोण के बाद गौहर खान ने रखा दूसरे बेबी का यूनीक नाम, मतलब जान आप भी करेंगे तारीफ

Gauahar Khan ने अपने बेबी के नाम का ऐलान कर दिया है.एक्ट्रेस ने दूसरे बेटे का नाम काफी यूनीक रखा है. जिसका मतलब जानने के बाद आप भी एक्ट्रेस की तारीफ करेंगे.
Gauahar Khan Second Baby Name Annouced: गौहर खान ने अपने दूसरे बेबी बॉय के जन्म के 28वें दिन बेबी के नाम का ऐलान कर दिया है. एक्ट्रेस 42 की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं. इनके दूसरे बेटे का जन्म 1 सितबंर को हुआ था. ऐसे में जन्म के एक महीना पूरा होने से पहले ही एक्ट्रेस ने बेबी के नाम का ऐलान कर दिया है जो काफी यूनीक है.
गौहर ने रखा बेबी का नाम
गौहर ने अपने दूसरे बेबी बॉय का नाम फरवान रखा है. इस नाम का ऐलान करते हुए गौहर ने अपने बेटी की एक झलक भी सोशल मीडिया पर फैंस को दिखाई. इस फोटो में गौहर का उनके बेटे के साथ हाथ नजर आ रहा है. एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखा- 'फरवान...जेहान आपको अपने छोटे भाई से मिलवा रहा है.'
क्या है फरवान का मतलब?
गौहर ने अपने बेटे का नाम काफी यूनीक रखा है. जैसे ही कि दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम दुआ तो वहीं आलिया ने अपनी नन्ही परी का नाम राहा रखा.ऐसे में गौहर ने भी अपने दोनों बच्चों का रा नाम काफी यूनीक रखा. पहले बेटे का नाम जेहान रखा. जबकि दूसरे बेटे का नाम फरवान रखा. दरअसल,'फरवान' शब्द फारसी के 'फरवानी' लफ्ज से लिया गया है. जिसका मतलब खुलापन या चौड़ाई या फिर विस्तार या ज्यादा होना है.'
सेलेब्स दे रहे बधाई
गौहर ने जैसे ही सोशल मीडिया पर अपने बेटे के नाम का ऐलान किया सेलेब्स जमकर विश करने लगा. करण ग्रोवर,आरती सिंह,नकुल मेहता, शूरा खान ने गौहर और जैद दरबार को विश कर रहे हैं.गौहर और जैद ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बेटे के जन्म का ऐलान इंस्टाग्राम पर किया था. गौहर ने एक पोस्टर शेयर किया. जिसमें लिखा था- 'जेहान अपने छोटे भाई के आने से बहुत खुश है. खुशकिस्मत पेरेंट्स जैद और गौहर.'
