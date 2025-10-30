Advertisement
trendingNow12981858
Hindi Newsबॉलीवुड

डिलीवरी के दो महीने बाद गौहर खान ने दिखाई दूसरे बेटे फरवान की झलक, क्यूट फोटो पर फैंस लुटा रहे प्यार

Gauahar Khan ने डिलीवरी के दो महीने बाद अपने दूसरे बेटे की झलक दिखाई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जैद और गौहर खान
जैद और गौहर खान

Gauahar Khan Shows Baby Farwaan: गौहर खान दो महीने पहले ही दूसरी बार मां बनी हैं. एक्ट्रेस ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया जिसका नाम फरवान रखा. डिलीवरी के दो महीने बाद एक्ट्रेस ने अपने न्यू बॉर्न बेबी बॉय फरवान की झलक दिखाई है. इस फोटो को एक्ट्रेस ने जैसे ही शेयर किया तो फैंस इस तस्वीर पर प्यार उड़ेल रहे हैं.

दिखाई फरवान की झलक

गौहर ने फरवान की फोटो इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. जिसमें एक्ट्रेस ने फरवान का चेहरा तो नहीं दिखाया. हालांकि फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है फरवान सो रहा है और एक्ट्रेस के हाथ के साथ फरवान के छोटे-छोटे हाथ भी नजर आ रहे हैं. ये प्यारी सी फोटो फैंस को खूब पसंद आ रही है और दिल भर के प्यार लुटा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

दूसरी बार बनीं मां

गौहर और जैद दरबार का फरहान दूसरा बेबी है. इनके पहले बेबी बॉय का नाम जेहान है. फरवान का जन्म 1 सितंबर, 2025 को हुआ था. खास बात है कि प्रेग्नेंसी का ऐलान भी गौहर ने खास अंदाज में डांस करते हुए किया था. फिलहाल, एक्ट्रेस मदरहुड एन्जॉय कर रही हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान भी गौहर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं और एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती रहीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gauahar Khan (@gauaharkhan)

'सब कुछ लोगों के...'सुधीर दलवी की आर्थिक मदद करने पर ट्रोल हुईं रिद्धिमा कपूर, अब दिया मुंहतोड़ जवाब

 

डिलीवरी के बाद जिम लौटीं गौहर
डिलीवरी के 2 महीने बाद एक्ट्रेस फिर से अपनी फिटनेस पर फोकस कर रही हैं. कुछ वक्त पहले ही एक्ट्रेस ने जिम का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि वो रुटीन में फिर से वापस लौट आई हैं. यहां तक कि एक्ट्रेस ने पोस्ट करके लिखा था- 'पहला दिन जिम में. पोस्टपार्टम के दो महीने बाद.' आपको बता दें, गौहर डिलीवरी के बाद सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में भी आई थीं. इस दौरान जैद के भाई आवेज दरबार को अपना खेल सुधारने की सलाह दी थी. हालांकि उसके बाद आवेज घर से बेघर हो गए थे.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Gauahar Khan

Trending news

सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!