डिलीवरी के दो महीने बाद गौहर खान ने दिखाई दूसरे बेटे फरवान की झलक, क्यूट फोटो पर फैंस लुटा रहे प्यार

Gauahar Khan ने डिलीवरी के दो महीने बाद अपने दूसरे बेटे की झलक दिखाई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
Gauahar Khan Shows Baby Farwaan: गौहर खान दो महीने पहले ही दूसरी बार मां बनी हैं. एक्ट्रेस ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया जिसका नाम फरवान रखा. डिलीवरी के दो महीने बाद एक्ट्रेस ने अपने न्यू बॉर्न बेबी बॉय फरवान की झलक दिखाई है. इस फोटो को एक्ट्रेस ने जैसे ही शेयर किया तो फैंस इस तस्वीर पर प्यार उड़ेल रहे हैं.
दिखाई फरवान की झलक
गौहर ने फरवान की फोटो इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. जिसमें एक्ट्रेस ने फरवान का चेहरा तो नहीं दिखाया. हालांकि फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है फरवान सो रहा है और एक्ट्रेस के हाथ के साथ फरवान के छोटे-छोटे हाथ भी नजर आ रहे हैं. ये प्यारी सी फोटो फैंस को खूब पसंद आ रही है और दिल भर के प्यार लुटा रहे हैं.
दूसरी बार बनीं मां
गौहर और जैद दरबार का फरहान दूसरा बेबी है. इनके पहले बेबी बॉय का नाम जेहान है. फरवान का जन्म 1 सितंबर, 2025 को हुआ था. खास बात है कि प्रेग्नेंसी का ऐलान भी गौहर ने खास अंदाज में डांस करते हुए किया था. फिलहाल, एक्ट्रेस मदरहुड एन्जॉय कर रही हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान भी गौहर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं और एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती रहीं.
डिलीवरी के बाद जिम लौटीं गौहर
डिलीवरी के 2 महीने बाद एक्ट्रेस फिर से अपनी फिटनेस पर फोकस कर रही हैं. कुछ वक्त पहले ही एक्ट्रेस ने जिम का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि वो रुटीन में फिर से वापस लौट आई हैं. यहां तक कि एक्ट्रेस ने पोस्ट करके लिखा था- 'पहला दिन जिम में. पोस्टपार्टम के दो महीने बाद.' आपको बता दें, गौहर डिलीवरी के बाद सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में भी आई थीं. इस दौरान जैद के भाई आवेज दरबार को अपना खेल सुधारने की सलाह दी थी. हालांकि उसके बाद आवेज घर से बेघर हो गए थे.
