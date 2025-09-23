शादी के 4 साल होने से पहले कैटरीना-विक्की ने ऐलान की प्रेग्नेंसी, बड़े से बेबी बंप को प्यार से देखते नजर आए होने वाले पापा

Katrina Kaif Vicky Kaushal Pregnancy Annoucement: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को इस दिसंबर को 4 साल हो जाएंगे. शादी के 4 साल पूरे होने से पहले इन दोनों सितारों ने इन खबरों पर मुहर लगा दी जिसमें कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें लगातार आ रही थीं. विक्की और कैटरीना कैफ जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. इस गुड न्यूज को इन दोनों सितारों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी से फोटो के साथ शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रही है.

फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने एक प्यारे से पोस्ट के साथ जो फोटो शेयर की है वो उनके फैंस का दिल जीत रही है. इस ब्लैक एंडे व्हाइट फोटो को विक्की और कैटरीना दोनों पकड़े हुए हैं. तस्वीर में कैटरीना व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई हैं और विक्की प्यार से बेबी बंप को देखते नजर आ रहे हैं. साथ ही होने वाले बेबी पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

लिखा ये पोस्ट

इन दोनों सेलेब्स इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा- 'हम लोग अपनी जिंदगी का जल्द ही बेस्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं. हम लोगों का दिल प्यार और ग्रैटीट्यूड से भर गया है. इसके साथ ही हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी शेयर किया.'

सेलेब्स बरसा रहे प्यार

इस फोटो और पोस्ट को जैसे ही इन दोनों सितारों ने किया तो पल भर में कमेंट सेक्शन बधाइयों से भर गया. आयुष्मान खुराना ने लिखा- 'आप दोनों को बधाई हो.' रिया कपूर ने लिखा- 'तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं, बधाई हो.' इसके अलावा अंशुला कपूर, भूमि पेडनेकर, सबा पटौदी, महीप कपूर, शिबानी दांडेकर और अनीता ने भी पोस्ट कर दोनों को इस गुड न्यूज के लिए शुभकामनाएं दी.

क्या है कैटरीना की डिलीवरी डेट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ अपनी प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में है. ऐसे में कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस की डिलीवरी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच हो सकती है. इन दोनों की शादी साल 2021 में 9 दिसंबर को थी. इन दोनों ने ये शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में की थी.इस रॉयल शादी में बॉलीवुड सितारे और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे.