'तुम लोग क्रिमिनल से कम नहीं...' आलिया के बाद प्रेग्नेंट कैटरीना की बालकनी से वायरल हुईं प्राइवेट फोटोज, सोनाक्षी ने निकाला गुस्सा

Katrina Kaif की सोशल मीडिया पर निजी फोटोज वायरल हो रही हैं. जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा गुस्से से लाल हो गई हैं और लोगों की जमकर फटकार लगाई है.
Katrina Kaif Private Photos: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) प्रेग्नेंट हैं और लो प्रोफाइल लाइफ जी रही हैं. ऐसे में कैटरीना कैफ की बालकनी से उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसके बाद दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) का गुस्सा फूट पड़ा है. सोनाक्षी ने इन लोगों की जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम लोग क्रिमिनल से कम नहीं हो.
बालकनी से खीचीं गई प्राइवेट फोटोज
सोशल मीडिया पर कैटरीना की जो फोटो वायरल हो रही है वो उनकी बालकनी के पास की है. ये तस्वीरें एक्ट्रेस के बिना परमीशन के खींची गईं. जिसमें एक्ट्रेस का बेबी बंप नजर आ रहा है.एक्ट्रेस की ये निजी फोटो जैसे ही वायरल हुई तो लोगों को आलिया की फोटोज याद आ गई. जो उनकी बालकनी की थी. इन फोटोज पर उस वक्त आलिया ने भी लोगों को जमकर लताड़ा था.
तुम लोग क्रिमिनल हो
सोनाक्षी सिन्हा कैटरीना की इन निजी फोटोज को देखकर इतनी नाराज हो गईं कि लोगों पर अपना गुस्सा निकाला. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'तुम लोगों को हो क्या गया है? किसी महिला की उसके अपने घर में बिना अनुमति के तस्वीरें लेना और उन्हें सार्वजनिक करना? तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो. शर्मनाक. '
लोगों ने सोनाक्षी का किया सपोर्ट
सोनाक्षी के इस पोस्ट को लोग सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ये गलत है और प्राइवेसी ब्रीच करना है. यहां तक कि फैंस पुलिस एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं.आपको बता दें, कैटरीना और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना इस वक्त अपने थर्ड ट्राइमिस्टर में हैं. कहा तो ये जा रहा था कि 15 से 30 अक्टूबर तक गुड न्यूज आ सकती है. हालांकि डिलीवरी डेट को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है.कैटरीना और विक्की की शादी 9 दिसंबर, 2021 को हुई थी. इन दोनों ने शादी राजस्थान में की थी.
