Advertisement
trendingNow12982573
Hindi Newsबॉलीवुड

'तुम लोग क्रिमिनल से कम नहीं...' आलिया के बाद प्रेग्नेंट कैटरीना की बालकनी से वायरल हुईं प्राइवेट फोटोज, सोनाक्षी ने निकाला गुस्सा

Katrina Kaif की सोशल मीडिया पर निजी फोटोज वायरल हो रही हैं. जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा गुस्से से लाल हो गई हैं और लोगों की जमकर फटकार लगाई है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोनाक्षी सिन्हा और कैटरीना कैफ
सोनाक्षी सिन्हा और कैटरीना कैफ

Katrina Kaif Private Photos: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) प्रेग्नेंट हैं और लो प्रोफाइल लाइफ जी रही हैं. ऐसे में कैटरीना कैफ की बालकनी से उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसके बाद दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) का गुस्सा फूट पड़ा है. सोनाक्षी ने इन लोगों की जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम लोग क्रिमिनल से कम नहीं हो.

बालकनी से खीचीं गई प्राइवेट फोटोज

सोशल मीडिया पर कैटरीना की जो फोटो वायरल हो रही है वो उनकी बालकनी के पास की है. ये तस्वीरें एक्ट्रेस के बिना परमीशन के खींची गईं. जिसमें एक्ट्रेस का बेबी बंप नजर आ रहा है.एक्ट्रेस की ये निजी फोटो जैसे ही वायरल हुई तो लोगों को आलिया की फोटोज याद आ गई. जो उनकी बालकनी की थी. इन फोटोज पर उस वक्त आलिया ने भी लोगों को जमकर लताड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

तुम लोग क्रिमिनल हो

सोनाक्षी सिन्हा कैटरीना की इन निजी फोटोज को देखकर इतनी नाराज हो गईं कि लोगों पर अपना गुस्सा निकाला. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'तुम लोगों को हो क्या गया है? किसी महिला की उसके अपने घर में बिना अनुमति के तस्वीरें लेना और उन्हें सार्वजनिक करना? तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो. शर्मनाक. '

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

10 साल रहीं न्यूज एंकर, फिर बन गईं एक्ट्रेस, शादी के बाद एक्टिंग से बनाई दूरी, अब यूट्यूबर बन छाप रहीं लाखों, तगड़ी है फैन फॉलोइंग

लोगों ने सोनाक्षी का किया सपोर्ट 
सोनाक्षी के इस पोस्ट को लोग सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ये गलत है और प्राइवेसी ब्रीच करना है. यहां तक कि फैंस पुलिस एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं.आपको बता दें, कैटरीना और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना इस वक्त अपने थर्ड ट्राइमिस्टर में हैं. कहा तो ये जा रहा था कि 15 से 30 अक्टूबर तक गुड न्यूज आ सकती है. हालांकि डिलीवरी डेट को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है.कैटरीना और विक्की की शादी 9 दिसंबर, 2021 को हुई थी. इन दोनों ने शादी राजस्थान में की थी.
 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Katrina KaifSonakshi Sinha

Trending news

'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
LIVE: 'दंगे के समय उमर खालिद तो दिल्ली में ही नहीं थे...' जमानत पर SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
LIVE: 'दंगे के समय उमर खालिद तो दिल्ली में ही नहीं थे...' जमानत पर SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल