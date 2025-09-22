'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में सिगरेट पीकर बुरे फंसे रणबीर कपूर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की शिकायत

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो करके रणबीर कपूर मुसीबत में फंस गए है. एक सीन में एक्टर सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर कोई भी डिस्क्लेमर नहीं लगा है. अब इसे लेकर ह्ययूमन रिसोर्स कमीशन ने शिकायत की है.
Ranbir Kapoor Legal Trouble: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक्टिंग करके रणबीर कपूर मुश्किल में फंस गए हैं. एक्टर इस सीरीज में बतौर कैमियो है. जिसमें वो सिगरेट पीते हुए नजर आए. लेकिन वो भी बिना किसी डिस्क्लेमर के. जिसके बाद नेशनल ह्मयूम रिसोर्स ने मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा और इसकी शिकायत की है.
