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Hindi Newsबॉलीवुडअबकी बार नहीं बचेगा कोई... दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी खुली धमकी

'अबकी बार नहीं बचेगा कोई...' दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी खुली धमकी

दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग का दावा सामने आया है. कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली और दिलजीत की टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 12, 2026, 09:32 PM IST
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'अबकी बार नहीं बचेगा कोई...' दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी खुली धमकी

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि हरियाणा के गोंदर गांव में दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरपर्ताप कंग के घर पर फायरिंग की गई. इस घटना की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर ने ली है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कहा गया कि यह फायरिंग चेतावनी के तौर पर करवाई गई है. हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में पूरी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप 

सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पोस्ट में दावा किया गया कि दिलजीत दोसांझ की टीम का एक कर्मचारी लड़कियों का शोषण करता है और शो के दौरान महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है. पोस्ट में यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान पंजाब की एक लड़की को झूठे सपने दिखाकर उसके साथ धोखा किया गया. इसके अलावा कुछ और लड़कियों की शिकायत मिलने का भी दावा किया गया है. हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

वायरल पोस्ट में यह भी लिखा गया कि पहले कई बार मैसेज भेजकर दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को चेतावनी दी गई थी. पोस्ट के मुताबिक गैंग ने दावा किया कि उन्होंने किसी तरह की फिरौती या पैसों की मांग नहीं की, बल्कि सिर्फ आरोपी कर्मचारी को टीम से हटाने की बात कही थी. गैंग की ओर से कहा गया कि यह तीसरी चेतावनी है और अगर आगे भी बात नहीं मानी गई तो और बड़ा नुकसान किया जा सकता है.

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गैंग ने किया दावा 

पोस्ट में खुले तौर पर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. गैंग ने दावा किया कि उनका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है और वे किसी भी जगह पहुंच सकते हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो संबंधित व्यक्ति का नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस और आम लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल बन गया है.

फिलहाल दिलजीत दोसांझ या उनकी टीम की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग की घटना वास्तव में हुई या नहीं और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के पीछे कौन लोग हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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