6 साल बाद यो यो हनी सिंह को मिली राहत, 'मखना' गाने में आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों को लेकर दर्ज हुई थी FIR, खत्म हुआ केस

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर सिंगर हनी सिंह वैसे तो किसी ना किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन, अब सिंगर को एक केस में बड़ी राहत 6 साल बाद मिली है. इनका 'मखना' गाने वाला केस अब खत्म हो गया है.
Yo Yo Honey Singh: फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर यो यो हनी सिंह को लेकर बड़ी खबर है. बीते 6 साल से सिंगर के खिलाफ 'मखना' गाने को लेकर केस चल रहा था. जिसे अब कोर्ट ने खत्म कर दिया है. मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने ये फैसला लिया है. इस बड़ी खबर से ना केवल हनी सिंह बल्कि उनके फैंस ने भी राहत की सांस ली है.
राष्ट्रीय लोक अदालत से मिली राहत
ये कोई नई बात नहीं है कि हनी सिंह पर कोई केस चल रहा हो या फिर वो किसी विवाद में फंसे हो. साल 2018 से हनी सिंह पर उनके 'मखना' वाले गाने को लेकर केस चल रहा था. जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और आरोप लगा था कि गाने में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ है. ऐसे में रैपर को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से राहत मिली है.
क्या है मामला?
दअरसल, मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में हनी सिंह के गाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. ये केस आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत दर्ज हुआ था. इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाने से जुड़े अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज हुआ था. ये शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की उस समय की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने कराई थी. ऐसे में सुनवाई के दौरान दोनों ने अदालत को बताया कि एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद अदालत ने आखिर में अपना फैसला देते हुए इस मामले को खत्म कर दिया.हनी सिंह ने वैसे तो कई हिट गाने दिए है जिसमें 'लव डोज', 'देसी कलाकार', 'हाई हील्स','डोप शॉप' और 'अंग्रेजी बीट' शामिल है. इन सभी गानों ने हनी सिंह को पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था.
