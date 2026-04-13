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Hindi Newsबॉलीवुडइस एक्ट्रेस के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस; पहले भी आ चुके हैं कॉल

इस एक्ट्रेस के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस; पहले भी आ चुके हैं कॉल

Trisha Bomb Threat: हाल ही में एक बार फिर साउथ एक्ट्रेस त्रिशा के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस मामले की जांच में जुटी पुलिस है

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:37 PM IST
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इस एक्ट्रेस के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस; पहले भी आ चुके हैं कॉल

Trisha House Bomb Threat: साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और थलपति विजय का रोमांस चर्चा में है. इस बीच खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस के चेन्नई स्थित घर को लेकर बम धमकी की खबर सामने आई है. दरअसल, सोमवार सुबह लगभग 9:30 बजे तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी कंट्रोल रूम को एक ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि एक्ट्रेस के घर में विस्फोटक रखा गया है.

खबर मिलते ही तेयनामपेट पुलिस और बम निरोधक दस्ते (BDDS) की टीम मौके पर पहुंची. स्निफर डॉग्स की मदद से पूरे घर की कई घंटों तक तलाशी ली गई. जांच के बाद पुलिस ने साफ किया कि यह धमकी पूरी तरह फर्जी (होएक्स) थी और घर में कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक सामान नहीं मिला. इस पहले एक्ट्रेस त्रिशा को 2 अक्टूबर 2025 की रात को भी ऐसी धमकी दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बम स्क्वॉड और स्निफर डॉग्स के साथ घर की पूरी तलाशी ली थी, हालांकि, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. 

फर्जी कॉल्स से परेशान है पुलिस और प्रशासन

लगातार बढ़ रहे इन फर्जी कॉल्स ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि अब तक सभी धमकियां झूठी निकली हैं, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं. वहीं, अगर त्रिशा के काम की बात करें तो उनके पास कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं. वे जल्द ही मेगास्टार चिरंजीवी के साथ निर्देशक वसिष्ठ की फिल्म 'विश्वंभरा' में दिखाई देंगी. ये एक सोशल-फैंटेसी फिल्म होगी. इसे यूवी क्रिएशन्स बैनर तले विक्रम, वामसी और प्रमोद ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है. 

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त्रिशा कृष्णन की आने वाली फिल्में

बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2026 में रिलीज किया जा सकता है. इसके अलावा त्रिशा एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' में भी लीड रोल निभा रही हैं. इस फिल्म का निर्देशन आर.जे. बालाजी ने किया है. ये एक एक्शन एंटरटेनर होगी जिसमें सूर्या सरवनन नाम के वकील का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में मलयालम कलाकार इंद्रन्स, शिवदा, स्वसिका के साथ-साथ योगी बाबू और एक्टर-डायरेक्टर नैटी भी नजर आएंगे. इसका प्रोडक्शन ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने किया है और म्यूजिक जिम्मा युवा म्यूजिक डायरेक्टर साई अभ्यंकर ने दिया है. 

 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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