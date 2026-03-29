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Hindi Newsबॉलीवुडशूटिंग करते-करते बड़ा हादसा, समुद्र में डूबने से 43 साल के एक्टर की मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

शूटिंग करते-करते बड़ा हादसा, समुद्र में डूबने से 43 साल के एक्टर की मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Bengali Actor Rahul Arunoday Banerjee Passed Away: शूटिंग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में फेमस बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. तालसरी बीच पर समुद्र में उतरने के दौरान वह डूब गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उनका निधन हो गया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 29, 2026, 08:58 PM IST
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समुद्र में डूबने से एक्टर की मौत
समुद्र में डूबने से एक्टर की मौत

Bengali Actor Rahul Arunoday Banerjee Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है. बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. खबरों के मुताबिक, वह शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. कोलकाता से सामने आई जानकारी के मुताबिक, एक्टर राहुल ओडिशा के तालसरी बीच पर शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान वह समुद्र में उतर गए और अचानक पानी में डूब गए. हालांकि, मौके पर मौजूद टेक्नीशियनों ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

शूटिंग के वक्त हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि वह शो 'भोले बाबा पार करेगा' नाम के सीरियल की शूटिंग कर रहे थे. इस सीरियल के लिए वह दीघा के पास तालसरी समुद्र तट पर गए हुए थे. रविवार को शूटिंग के दौरान ही यह हादसा हुआ. एक्टर की उम्र करीब 43 साल बताई जा रही है. एक्टर को गंभीर हालत में दीघा जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और उनका निधन हो गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शूटिंग के बाद समुद्र में उतर गए थे एक्टर

मिली जानकारी के मुताबिक, शूटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक्टर शूटिंग के बाद समुद्र में उतर गए और उसी दौरान वह अचानक पानी में डूब गए. करीब 1 घंटे तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया था. काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. शो में उनके जेट्ठू का किरदार निभाने वाले भास्कर बनर्जी ने बताया कि पूरी टीम तालसरी बीच पर शूटिंग करने के लिए गई थी. 3 बजे पैकअप भी हो गया था, लेकिन निकलने से पहले ही खबर मिली कि राहुल समुद्र में डूब गए हैं.

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आधे घंटे बाद मिली दुखद खबर

वहीं भास्कर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि करीब आधे घंटे बाद उन्हें दुखद खबर मिली कि राहुल का निधन हो गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में किसी भी तरह का नशा या इंटॉक्सिकेशन जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. शूटिंग के दौरान यह हादसा अचानक हुआ और किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. एक्टर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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