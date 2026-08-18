चोरी के केस में एक्ट्रेस रूपा दत्ता को मिली जमानत, कोलाबा केस में हुई थीं गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?

बंगाली एक्ट्रेस रूपा दत्ता को मुंबई के कोलाबा में कथित 1.48 लाख रुपए की चोरी के मामले में राहत मिली है. मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 43 वर्षीय बंगाली एक्ट्रेस रूपा उमाशंकर दत्ता को जमानत दे दी है. उन्हें पिछले हफ्ते कोलाबा में कथित तौर पर 1.48 लाख रुपये की कीमती चीजें चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. रूपा दत्ता कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें ‘साथी’ भी शामिल है.
बता दें कि रूपा दत्ता ने कुछ बंगाली फिल्मों के अलावा हिंदी टीवी सीरियल 'जय मां वैष्णोदेवी' में भी काम किया है. वह साल 2022 में भी सुर्खियों में आई थीं, जब कोलकाता बुक फेयर में कथित तौर पर पॉकेटमारी के आरोप में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था.
अब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आरएस भोसले (नरसाले) ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी और बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाएंगी.
यह मामला मरीन ड्राइव की रहने वाली डिंपल सिंघवी की शिकायत से जुड़ा है. उन्होंने कोलाबा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 जुलाई 2026 को बाबुलनाथ मंदिर से कोलाबा के बीच भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरते समय उनका पर्स चोरी हो गया. पर्स में लगभग 1.20 लाख रुपये की हीरे जड़ी सोने की चूड़ी, 10 हजार रुपये नकद, 15 हजार रुपये के Apple AirPods, वॉलेट और जरूरी निजी दस्तावेज रखे थे.
कुल मिलाकर चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1.48 लाख रुपए बताई गई है. पर्स गायब होने के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया और कोलाबा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान कोलाबा पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें रूपा दत्ता कथित तौर पर शिकायतकर्ता महिला का पीछा करती नजर आईं. इसके बाद पुलिस ने 6 जुलाई को रूपा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके पास से चोरी हुआ कुछ सामान भी बरामद किया. वहीं, रूपा दत्ता के वकील सुनील पांडे ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है और वह परिस्थितियों का शिकार हैं.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक्ट्रेस को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया. साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने की शर्त रखी.
इससे पहले भी एक्ट्रेस रूपा दत्ता का नाम चोरी के एक मामले में सामने आ चुका है. साल 2022 में कोलकाता पुस्तक मेले के दौरान कथित तौर पर पॉकेटमारी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उस मामले में पुलिस ने उनके पास से कई वॉलेट और 75 हजार रुपए नकद बरामद किए जाने का दावा किया था. पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों का ध्यान भटकाकर चोरी करने की कोशिश कर रही थीं. उस मामले की जांच के दौरान उनके बयानों में कथित तौर पर विरोधाभास मिलने की बात भी सामने आई थी.
अगर रूपा दत्ता के वर्कफ्रंट की बात करें तो, एक्ट्रेस बंगाली और हिंदी मनोरंजन जगत में काम कर चुकी हैं. उन्होंने कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है. वह 'साथी' जैसी फिल्मों और धार्मिक टीवी शो 'जय मां वैष्णोदेवी' में भी नजर आ चुकी हैं.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)