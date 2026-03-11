'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं', प्रियंका चोपड़ा ने करियर के पीक पर इस वजह से छोड़ा बॉलीवुड, ऐश्वर्या राय को कहा प्रेरणा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं. 18 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर एक्ट्रेस ने बेहद कम समय में अलग पहचान बना ली. लेकिन फिर अपने करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड छोड़ हॉलीवुड में नए सिरे से शुरुआत की. अब एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलकर बात की है. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट के दौरान नजर आईं.

इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने बताया, 'भारत में काम करते हुए मुझे थोड़ा सीमित महसूस होने लगा था. मैं देखना चाहती थी कि दुनिया में और क्या संभावनाएं हैं.' प्रियंका ने कहा, 'अमेरिकी पॉप कल्चर में मैंने कुछ ही भारतीय चेहरों को देखा था-जैसे Mindy Kaling और ऐश्वर्या राय बच्चन. उस समय भारतीय कलाकार वहां कम थे और मैं समझना चाहती थी कि ऐसा क्यों है. वहीं, जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या उस समय बॉलीवुड में उनके लिए हालात मुश्किल थे, तो प्रियंका ने बेबाकी से जवाब दिया.

क्यों करियर के पीक पर छोड़ा बॉलीवुड?

उन्होंने कहा, 'जिंदगी में किसी के लिए सफर आसान नहीं होता. हार्ट किसी की अपनी लड़ाइयां होती हैं. लेकिन मैं उन लोगों में से हूं, जिन्हें गंदगी में रहना पसंद नहीं. क्योंकि अगर आप वहां ज्यादा देर तक रहते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं हमेशा मानती हूं कि जिंदगी मुश्किल हो जाए तो इंसान को खुद को संभालना चाहिए, थोड़ा वक्त लेकर दर्द महसूस करना चाहिए और फिर नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. मैंने अपने करियर में कई बार ऐसा किया है. उन्होंने कहा, 'जब मैंने हॉलीवुड में कदम रखने का फैसला लिया तो मेरे सामने रास्ता साफ नहीं था.' एक्ट्रेस कहती हैं, 'मेरे पहले बहुत कम उदहारण थे. लेकिन मुझे पता था कि मैं मेहनती हूं और अपने काम को जानती हूं. किसी भी सेट पर मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ी हो सकती हूं, इसलिए मैंने कोशिश की और आगे बढ़ती चली गई.'

'वाराणसी' में नजर आएंगी प्रियंका

हाल ही में उनकी फिल्म 'द ब्लफ' रिलीज हुई, जो समुद्री डाकुओं पर आधारित एक्शन फिल्म है. अब प्रियंका जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. यह एक टाइम-ट्रैवल एडवेंचर फिल्म है. इसका बजट लगभग 1300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. यह फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होगी. इसके अलावा प्रियंका वेब सीरीज 'सिटाडेल' के दूसरे सीजन में भी नजर आएंगी.