43 साल के फेमस पंजाबी सिंगर को फिर मिली जान से मारने की धमकी, वायरल ऑडियो से सनसनी, बोले- 'गोलियों की बौछार आने वाली है...'

Gippy Grewal Threat: फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल इन दिनों काफी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्हें एक ऑडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है. सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाला शख्स गिप्पी ग्रेवाल को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई दे रहा है. जैसे ही यह खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया.

'गोलियों की बौछार आने वाली है....'

पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल को आए ऑडियो कॉल में कहा गया, 'गिप्पी, मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं. मैंने तुम्हें पहले भी मैसेज भेजा था, लेकिन अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. मैंने भाने को भी मैसेज किया था. मुझे आप दोनों से बात करनी है, मुझे कुछ काम है. मेरे मैसेज को नजरअंदाज मत करो, वरना कुछ बुरा हाल हो जाएगा. आप मैसेज को तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जो गोलियों की बौछार आने वाली है, उसे कैसे नजरअंदाज करोगे.'

Disturbed to learn that our superstar Gippy Grewal received a threat from notorious gangster Goldy Brar right after CM BhagwantMann withdrew his security cover, just because he came to meet me at my Badal residence recently

No one is safe in Punjab anymore, as law and order… twitter.com/SyZQoUXmG9 Add Zee News as a Preferred Source —Sukhbir Singh Badal (officeofssbadal) March 17, 2026

इशारों-इशारों में दी गंभीर चेतावनी

ऑडियो में आगे बोला 'आप बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, अपनी खुद की फिल्म क्यों नहीं बनाते?' कॉल करने वाले ने मोहाली का जिक्र करते हुए इशारों-इशारों में गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है. हालांकि, इस ऑडियो की ऑफिशियल पुष्टि अभी पंजाब पुलिस ने नहीं की है. कॉल करने वाले ने मैसेज इग्नोर करने पर गिप्पी ग्रेवाल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. पुलिस को अब तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है.

सिंगर को पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

बता दें कि इससे पहले भी पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को लॉरेंस गैंग से चेतावनी मिल चुकी है. गिप्पी ग्रेवाल कनाडा के वैंकूवर के व्हाइट रॉक इलाके में रहते हैं. बीते साल नवंबर में उनके घर पर गोलीबारी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी. लॉरेंस ने न सिर्फ एक पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली थी, बल्कि खुद को जान से मारने की धमकी भी दी थी. इससे पहले भी गिप्पी ग्रेवाल को अलग-अलग गिरोहों से धमकियां मिल चुकी हैं.