43 साल का फिल्ममेकर... 20 साल का संघर्ष, 2 फिल्में और 1200 करोड़! 'धोखे' खाकर भी नहीं मानी हार; आज नेटवर्थ है 1000000000

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. स्क्रिप्ट चोरी, बार-बार मिले धोखे और संघर्ष के बावजूद कैसे उरी ने उनकी किस्मत बदल दी. उनकी दो फिल्मों की कमाई ही मिला दी जाएं तो 1200 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी हैं.
Trending Photos
फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार और फिल्मकार हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया. ऐसे ही एक फिल्मकार हैं आदित्य धर, जिनका नाम आज हिंदी सिनेमा के चर्चित निर्देशकों में लिया जाता है. इन दिनों उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर काफी चर्चा हो रही है. बहुत कम लोग जानते हैं कि आदित्य धर को बचपन से ही डिस्लेक्सिया की समस्या थी, जिसमें पढ़ने-लिखने और शब्दों को समझने में दिक्कत होती है. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई.
आदित्य धर का जन्म 12 मार्च 1983 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था. बचपन से ही उन्हें फिल्मों और कहानियों में काफी दिलचस्पी थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य धर ने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने रेडियो जॉकी के तौर पर काम किया. बाद में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. शुरुआत में उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखे. उन्होंने 'काबुल एक्सप्रेस', 'डैडी कूल' और 'हाल-ए-दिल' जैसी फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखे. इसके साथ-साथ उन्होंने स्क्रीनराइटिंग भी की और प्रियदर्शन की फिल्मों 'तेज' और 'आक्रोश' में लेखक के रूप में काम किया. कई सालों तक लेखक और गीतकार के रूप में काम करने के बाद आदित्य धर ने निर्देशन में कदम रखने का फैसला किया.
हालांकि, शुरुआत में उन्हें झटका लगा. निर्देशक के तौर पर साल 2016 में 'रात बाकी' नाम से उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने की प्लानिंग की. इस फिल्म में फवाद खान और कैटरीना कैफ की प्लानिंग थी, लेकिन उस समय हुए राजनीतिक विवादों के कारण यह फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई. इसके बाद आदित्य धर ने एक नई कहानी पर काम किया और साल 2019 में उनकी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' रिलीज की. इस फिल्म में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में नजर आए. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और उन्हें बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दिलाई.
'उरी' की सफलता के बाद आदित्य धर का नाम बड़े फिल्ममेकरों में शामिल होने लगा. उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. इसके बाद उन्होंने कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया. हालांकि, कुछ प्रोजेक्ट्स बजट और अन्य कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ सके. हाल के समय में उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार हैं. इसके पहले पार्ट को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसके निर्देशन की काफी तारीफ हुई थी.
बता दें कि आदित्य धर ने एक्ट्रेस यामी गौतम से 4 जून 2021 में शादी की थी. और 10 मई 2024 को बेटे वेदाविद का स्वागत किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य धर की नेट वर्थ पत्नी के साथ ही बताई जाती है, जो कि 100 करोड़ रुपये है. उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां और मुंबई में आलीशान घर हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.