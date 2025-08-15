पहली 100 करोड़ी फिल्म का बन रहा सीक्वेल, अल्लू या रणबीर...इसमें कौन होगा स्टार?
Hindi Newsबॉलीवुड

पहली 100 करोड़ी फिल्म का बन रहा सीक्वेल, अल्लू या रणबीर...इसमें कौन होगा स्टार?

Disco Dancer Sequel का आना कंफर्म है. लेकिन फिल्म में लीड रोल को लेकर दो सितारों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म पर कौन सा सितारा कब्जा जमा पाएगा.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:53 PM IST
रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन
Disco Dancer Sequel: मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की फिल्म बॉलीवुड की वो पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में बीते दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म का फिल्म मेकर बी सुभाष सीक्वेल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसे में दो सितारों के बीच होड़ लगी है कि आखिर फिल्मों को कौन हासिल कर लेगा. फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर का नाम टॉप पर है. कहा जा रहा है कि ये दोनों सितारे मेकर्स की च्वॉइस है. 

रणबीर कपूर या अल्लू अर्जुन?

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर बी सुभाष ने हाल ही में कंफर्म किया कि वो 'डिस्को डांसर' के सीक्वेल पर काम कर रहे हैं. जिसका नाम 'डिस्को डांसर 2' है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डायरेक्टर या तो अल्लू अर्जुन को या फिर रणबीर कपूर को कास्ट कर सकते हैं. हालांकि कौन होगा अभी तक नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है.

कुछ दिन पहले पिंकविला ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि हाईकोर्ट ने 'डिस्को डांसर' को हरी झंडी दे दी है.दरअसल, ये फिल्म कॉपीराइट के चक्कर में फंस गई थी. जिसके बाद बी सुभाष ने ये केस जीत लिया.

1982 में आई थी 'डिस्को डांसर'
मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'डिस्को डांसर' 1982 में आई थी. इस फिल्म का 'डिस्को डांसर' गाना काफी पॉपुलर हुआ था जिसने मिथुन दा की किस्मत बदल दी थी. यहां तक कि लोग एक्टर भारत का माइकल जैक्सन तक कहने लगे थे.ऐसे में 'डिस्को डांसर 2' के ऐलान ने फैंस के बीच एक्साइटमेट लेवल और ज्यादा बढ़ा दिया है.

ब्लॉकबस्टर होते हुए भी क्यों मनहूस कहलाई 'कुली', 4 बार आई और तीन फिल्मों ने दिखाया मौत का मुंह

रणबीर और अल्लू के प्रोजेक्ट्स

रणबीर कपूर की झोली में कई फिल्में हैं.जिसमें संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर', 'एनिमल पार्क' शामिल है. वहीं अल्लू की बात करें तो 'पुष्पा 3' और एटली के साथ एक साइंस-फिक्शन फिल्म (AA22xA6) शामिल हैं.

 

