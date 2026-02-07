Advertisement
trendingNow13101730
Hindi Newsबॉलीवुड43 साल की हसीना...झेला कास्टिंग काउच का दर्द; फिल्मों से दूर, फिर भी कमा रहीं मोटा पैसा

43 साल की हसीना...झेला कास्टिंग काउच का दर्द; फिल्मों से दूर, फिर भी कमा रहीं मोटा पैसा

सोफी चौधरी बचपन से ही मल्टीटैलेंटेड रही हैं. उनका जन्म मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था, जहां उनके पिता ने इटली की एक्ट्रेस अभिनेत्री सोफिया लॉरेन से प्रभावित होकर बेटी का नाम सोफी रखा था. सोफी को बचपन से ही सिंगिंग से प्यार था और उनकी आवाज की प्रतिभा को 12 साल की उम्र में ही पहचान मिल गई थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

43 साल की हसीना...झेला कास्टिंग काउच का दर्द; फिल्मों से दूर, फिर भी कमा रहीं मोटा पैसा

बॉलीवुड की चकाचौंध किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है, और यही कारण है कि अभिनेत्री बनने का सपना लिए कई लड़कियां और मॉडल बी-टाउन में कदम रखती हैं. कुछ अभिनेत्रियों की फिल्में पर्दे पर छा जाती हैं, तो कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम करने के बाद एक्टिंग से दूरी बना लेती हैं. ऐसी ही एक सिंगर और अभिनेत्री सोफी चौधरी हैं, जो आज फिल्मों से दूर हैं लेकिन फिर भी फिल्मों से ज्यादा पैसा कमा रही हैं.

8 फरवरी को जन्मी सोफी चौधरी बचपन से ही मल्टीटैलेंटेड रही हैं. उनका जन्म मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था, जहां उनके पिता ने इटली की एक्ट्रेस अभिनेत्री सोफिया लॉरेन से प्रभावित होकर बेटी का नाम सोफी रखा था. सोफी को बचपन से ही सिंगिंग से प्यार था और उनकी आवाज की प्रतिभा को 12 साल की उम्र में ही पहचान मिल गई थी.

हो चुकी है कास्टिंग काउच की शिकार

Add Zee News as a Preferred Source

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली सोफी के म्यूजिक करियर को पहला ब्रेक संगीत निर्देशक बिद्दू अप्पैया ने दिया और उन्होंने अलीशा चिनॉय जैसी सिंगर्स के साथ काम किया. पॉप म्यूजिक को अपनी आत्मा मानने वाली सोफी साल 2000 में इंटरनेशनल पॉप बैंड संसारा का हिस्सा रहीं और कई स्टेज परफॉर्मेंस दिए, लेकिन यहां वे ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाईं, जिसके बाद उन्होंने खुद के सिंगल एल्बम गाने और फीचर करने का फैसला लिया. सोफी ने 90 के दशक के गाने 'सजन में नाचूंगी' को रीमेक किया. ये गाना खूब पसंद किया गया क्योंकि गाने में पुराने लिरिक्स के साथ पॉप म्यूजिक का तड़का लगाया गया था.

अपने एक इंटरव्यू में सोफी ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी गंदी सच्चाई का सामना करना पड़ा था. जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उन्हें कई बार ऐसे लोगों से मिलना पड़ा था, जो काम के बदले में गंदी डिमांड्स रखते थे.सोफी ने अपनी बातचीत में आगे बताया, कि उस वक्त वो काफी यंग थीं, और इंडस्ट्री की इन गंदी बातों से अंजान भी थीं, उन्होंने कहा, "मैं कई लोगों से मिली थी, कुछ अच्छे लोग थे, जिन्होंने मुझे सही सलाह दी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, जिनकी बातें सुनकर मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी.

fallback

एक्टिंग छोड़ सिंगिंग को बनाया अपना करियर

इसके बाद उन्होंने 'सोफी एंड डॉक्टर लव', 'बेबी लव', 'एक परदेसी मेरा दिल ले गया', और 'साउंड ऑफ सोफी' जैसे एल्बम रिलीज किए. उन्होंने बप्‍पी लहिरी और ऋषि रिच जैसे सिंगर्स के साथ काम किया. म्यूजिक की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने रियलिटी शोज को भी होस्ट किया और वहीं से उनके लिए फिल्मों के रास्ते आसानी से खुल गए.

अभिनेत्री ने 'शादी नंबर 1', 'प्यार के साइड इफेक्ट्स', 'हे बेबी' और 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा' में काम किया. हालांकि फिल्मों में सोफी को पहचान तो मिली लेकिन वे लीड एक्ट्रेस बनने से चूक गईं. आज भी सोफी अपने एल्बम सॉन्ग की वजह से बहुत पॉपुलर हैं. उनके कई गाने बैक-टू-बैक रिलीज हो रहे हैं और वे अरबपतियों की शादी और फंक्शन भी होस्ट करती हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Sophie Choudry

Trending news

भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा