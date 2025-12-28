Advertisement
trendingNow13056019
Hindi Newsबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा का फैमिली वीडियो वायरल! पति निक-बेटी मालती के साथ क्लोज मोमेंट को किया रिकॉर्ड, फैंस ने दिया रिएक्शन

प्रियंका चोपड़ा का फैमिली वीडियो वायरल! पति निक-बेटी मालती के साथ क्लोज मोमेंट को किया रिकॉर्ड, फैंस ने दिया रिएक्शन

Priyanka Chopra New Video Viral: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में काफी बिजी चल रही हैं मगर इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी वो अपने परिवार और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं भूलती हैं. पिसी ने कल देर रात अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो और वीडियो शेयर की हैं, जिसमें वो बर्फ में बेटी का साथ एंजॉय करती दिखाई दे रही हैं. आइए देखें तस्वीरें

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रियंका चोपड़ा का फैमिली वीडियो वायरल! पति निक-बेटी मालती के साथ क्लोज मोमेंट को किया रिकॉर्ड, फैंस ने दिया रिएक्शन

इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा के लिए साल 2025 बेहद खास रहा है. इस साल उन्होंने कई प्रोजेक्ट और फिल्मों को साइन कर फिर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर ली है. पिसी काफी समय बाद किसी इंडियन फिल्म में नजर आएंगी. वहीं साल के आखिरी हफ्ते में एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी एक झलक शेयर की है, जिसमें वो अपनी मां मधु चोपड़ा, पति और सिंगर निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ न्यूयॉर्क की बर्फबारी को एन्जॉय कर रही हैं. पोस्ट में शेयर की कई तस्वीरें और वीडियो में प्रियंका बेटी के साथ मैचिंग आउटफिट में नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

बेटी के प्यारे मूमेंट को किया रिकॉर्ड 
प्रियंका चोपड़ा द्वारा शेयर की गई एक वीडियो में वो बेटी मालती के साथ हाथ पकड़कर सड़क पर गिरी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है. वहीं वीडियो में आगे कपल बेटी की प्लेफुल मोमेंट को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ फोटोज में मालती बॉनफायर एन्जॉय करती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसमें वो एक में क्रिसमस ट्री के पास खड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

पीसी ने लिखा प्यारा कैप्शन
बेटी और पति के साथ एंजॉय करते हुए इन मूमेंट्स को पीसी ने शेयर करते हुए एक प्यारा कैप्शन लिखा, ‘कुछ वक्त खुशी आसमान से गिरती है. इसका सबूत यह है.’ एक्ट्रेस के इस पोस्ट के बैकग्राउंड में गाना ‘समवेयर ओनली वी नो’ गाना एड किया है. वहीं प्रियंका के इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और एक्ट्रेस के लिए हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. बात करें प्रियंका चोपड़ा की फिल्मों की तो साल 2026 में उनकी पॉपुलर हॉलीवुड सीरीज Citadel का सीजन 2 रिलीज होगा और साल 2027 में महेश बाबू के साथ वो साई-फाई फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आएंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Priyanka Choprasinger Nick Jonas

Trending news

बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
Congress sleeper cell
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
amit shah
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
Maharashtra Court Decision
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
Aravalli hills Controversy
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
DNA
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी