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Hindi Newsबॉलीवुडबिकिनी पहन पूल में उतरीं प्रियंका चोपड़ा, पानी में तैरती जलपरी बनीं हसीना, फिगर पर टिकीं फैंस की निगाहें, PHOTOS

बिकिनी पहन पूल में उतरीं प्रियंका चोपड़ा, पानी में तैरती जलपरी बनीं हसीना, फिगर पर टिकीं फैंस की निगाहें, PHOTOS

Priyanka Chopra Pool Photos Viral: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की गिनती इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में होती है. जल्द ही हसीना एस. एस. राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में हसीना ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बिकिनी पहन पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 06, 2026, 11:03 PM IST
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बिकिनी पहन पूल में उतरीं प्रियंका चोपड़ा, पानी में तैरती जलपरी बनीं हसीना, फिगर पर टिकीं फैंस की निगाहें, PHOTOS

Priyanka Chopra Pool Photos Viral: फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड का भी एक जाना-माना नाम हैं. एक्ट्रेस का नाम आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है. ग्लोबल लेवल पर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं. हाल ही में प्रियंका ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बिकिनी पहने पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं. चलिए हसीना की तस्वीरों पर नजर डालते हैं.

पूल में प्रियंका चोपड़ा ने लगाई डुबकी 

पूल में प्रियंका चोपड़ा ने अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी को जमकर मात दी है. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'उन चुनिंदा मौकों में से एक, जब रविवार सचमुच रविवार जैसा लगा और कुछ और भी इधर-उधर की बातें हैं.'

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जलपरी बन पानी में तैरती हसीना

तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा जलपरी की तरह पानी में तैरती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ब्लैक बिकिनी में अपना टोंड फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

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कच्चे आम का उठाया प्रियंका ने लुत्फ

एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरों में कच्चे आम की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसका लुत्फ हसीना उठाती नजर आ रही हैं. प्रियंका ने खूब चटकारे लेते हुए कच्चे आम खाए. इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

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फिगर पर टिकीं फैंस की निगाहें 

बिकिनी में हसीना का परफेक्ट फिगर नजर आ रहा है. इस फिगर पर फैंस की नजरें ही टिक गई हैं. हर कोई हसीना के इस लुक का दीवाना हो गया है.

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नानी की गोद में खेल रही मालती

वहीं, इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी अपनी नानी मधु चोपड़ा की गोद में खेलती नजर आ रही हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है कि मालती ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और मधु चोपड़ा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान नजर आ रही है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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