विदेश में रहकर भी देसी संस्कार नहीं भूलीं प्रियंका चोपड़ा, पर्स में रखती हैं हनुमान चालीसा और नजर बट्टू, खुद किया खुलासा

Priyanka Chopra Carry Hanuman Chalisa: फिल्म इंडस्ट्री की हसीनाएं अक्सर किसी भी इवेंट या यात्रा के दौरान हाथ में डिजाइनर और महंगे हैंडबैग लेकर चलती हैं. इस दौरान हर किसी को यह जानने की काफी जिज्ञासा होती है कि इसमें हसीनाएं क्या रखती होंगी? हालांकि, सबकी तरह हसीनाएं भी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट आदि लेकर चलती होंगी, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इस मामले में थोड़ी देसी हैं. भले ही हसीना अब सात समुंदर पार चली गई हों, लेकिन अपनी संस्कृति से अभी भी वे जुड़ी हुई हैं.

प्रियंका चोपड़ा के पर्स में क्या-क्या होता?

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकीं ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपने पर्स में क्या-क्या लेकर चलती हैं, हाल ही में इसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है. प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने बैग की झलक दिखाई. उन्होंने रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, कुछ सुरक्षा से जुड़ी चीजें और अपनी सेहत से जुड़ी चीजें बाहर निकालीं और साथ ही उनके पीछे की छोटी-छोटी कहानियां भी बताईं. दिलचस्प बात है कि प्रियंका मेकअप प्रोडक्ट और कुछ जरूरी सामान के अलावा हनुमान चालीसा भी हमेशा साथ लेकर चलती हैं. इसके अलावा इनहेलर भी उनके बैग में हमेशा रहता है, क्योंकि उन्हें अस्थमा है.

'हमेशा रहता काला धागा और हनुमान चालीसा'

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनके बैग में काला धागा और हनुमान चालीसा भी हमेशा रहते हैं. हसीना ने हाल ही में 'वोग इंडिया' को दिए इंटरव्यू में बताया कि यात्रा करते वक्त वे अपने पर्स में परफ्यूम, हेयर स्प्रे और सनग्लासेस के अलावा नजर बट्टू (इविल आई) भी रखती हैं. उन्होंने कहा, 'इंडिया में हम काला धागा पहनते हैं. यह नजर बट्टू है, जो बुरी नजर से बचाता है. यह एक ब्रेसलेट की तरह होता है. इसमें एक छोटा-सा काला धागा पहना जाता है. भारत में हमारा मानना है कि यह बुरी शक्तियों को दूर रखता है. मुझे इन्हें एक साथ पहनना अच्छा लगता है. अपनी सुरक्षा के लिए जितना हो सके उतना अच्छा है, तो क्यों न करें?'

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कई पर्सनल और जरूरी चीजें

इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने अपने पर्स में हनुमान चालीसा की छोटी-सी किताब भी दिखाई. उन्होंने बताया कि वे इसे हमेशा अपने साथ क्यों रखती हैं. उन्होंने कहा, 'इसे रोज पढ़ना चाहिए. मैं रोज तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन जितना हो सके, कोशिश करती हूं. मुझे लगता है कि हर यात्रा में यह मेरी रक्षा करती है.' इसके अलावा उनके बैग में एक पोर्टेबल चार्जर होता है, जिस पर एक लेबल लगा हुआ था. एक्ट्रेस ने बताया, 'इस पर लेबल इसलिए लगा है, ताकि घर की भाग-दौड़ में यह खो न जाए. मैं हर चीज पर लेबल लगाती हूं. मैं दराजों पर, अलमारियों पर, हर चीज पर लेबल लगाती हूं. क्योंकि अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरे पति उसे अपने बैग में रख लेंगे.'

इसके अलावा, उनके बैग में कई पर्सनल और जरूरी चीजें भी होती हैं, जैसे पति निक जोनस के साथ उनकी पहली तस्वीर, टाइड पेन, पोर्टेबल चार्जर और हेल्थ से जुड़ी चीजें.