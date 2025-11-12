राजामौली ने शेयर किया ‘ग्लोबट्रॉटर’ से प्रियंका चोपड़ा का दमदार लुक, मंदाकीनी के रूप में दिखीं हसीना, पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

Priyanka Chopra: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी मच अवेटेड पैन-इंडिया फिल्म SSMB29 को लेकर चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच ग्लोबट्रॉटर से प्रियंका चोपड़ा का पहला लुक सामने आ गया है. जिसे देख फैंस के होश ही उड़ गए हैं-
Priyanka Chopra: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा काफी लंबे समय से पर्दे से दूर है. इसी बीच हसीना का फिल्मों में आने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं ग्लोबट्रॉटर से प्रियंका चोपड़ा का पहला लुक सामने आ गया है. जिसे देखने के बाद हिंदी सिनेमा में प्रियंका की वापसी की चर्चा पूरी तरह से सच होती नजर आ रही है. 12 नवंबर को एसएस राजामौली ने अपनी फिल्म ग्लोबट्रॉटर से प्रियंका का पहला लुक शेयर किया है. एसएस राजामौली की ये पोस्ट मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गई.
एसएस राजामौली ने शेयर किया पोस्ट
एसएस राजामौली ने अपने सोशल मीडिया पर लुक पोस्ट करते हुए 'देसी गर्ल' प्रियंका का भारतीय सिनेमा में वापसी का स्वागत किया. राजामौली ने सोशल मीडिया पर फिल्म से प्रियंका का मंदाकिनी के रूप में एक पोस्टर शेयर किया. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'वह महिला जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा दी. देसी गर्ल, आपका स्वागत है! दुनिया को मंदाकिनी के आपके अनगिनत रूप देखने का बेसब्री से इंतजार है.' प्रियंका ने भी पोस्टर शेयर करते हुए अपने किरदार के बारे में बताया, 'वह दिखने से कहीं बढ़कर है. मंदाकिनी को नमस्ते कहो.'
