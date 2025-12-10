जब 1 ही साल में पीसी ने दीं 6 फ्लॉप फिल्में, इंडस्ट्री में टिकने के लिए करनी पड़ी जद्दोजहद, प्रियंका चोपड़ा अब बोलीं- ‘ना कहने का मौका…’

Priyanka Chopra Gave 6 Flops In 1 Year: प्रियंका चोपड़ा हिंदी सिनेमा का वो चेहरा हैं, जिन्होंने साउथ और हॉलीवुड दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ग्लोबल स्टार के रुप में उभरी हैं. लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक्ट्रेस को अपने जीवन के कई पलों को छोड़ना पड़ा है, जिसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एंटरटेनमेंट में सालों से काम और स्ट्रगल कर रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया की उन्होंने अपने करियर में मिलने वाले हर अवसर को ‘हां’ कहा है और पूरे मन से उसे स्वीकारा है. वहीं छोटी-छोटी चीजों के लिए कड़ी मेहनत की है. प्रियंका चोपड़ा हाल ही में अबू धाबी में ब्रिज समिट का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्होंने एक यंग स्टार के चलते अपने माइंडसेट और काम के लिए हमेशा भूख बनी रहने को लेकर बात की है.
20 की उम्र में काम के लिए था लालच
समिट के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने कहा, ‘जब मैंने पहली बार काम करना शुरु किया, तब मैं बिल्कुल भी सेलेक्टिव नहीं थी. मुझे जो भी काम मिलता था मैं कर लेती थी क्योंकि काम मिलना एक सौभाग्य की बात है… मैं हर काम के लिए हां कह देती थी. मैं अपने 20 की उम्र में सच में बहुत लालची थी. मैं हर दिन काम करना चाहती थी.’
पिता के आखिरी पलों को किया मिस
प्रियंका चोपड़ा ने बातचीत के दौरान बताया कि कैसे काम के लिए उन्हें अपनी निजी जिंदगी में बहुत सी चीजों से किनारा करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने कहा, ‘बेयोंसे ने ये कहा है, और अब मैं उन्हें कोट करने जा रही हूं… मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ के दूसरे पड़ाव पर हूं. मैंने सचमुच बहुत मेहनत की है. इस दौरान मैंने जन्मदिन मिस किए. जब मेरे पिता अस्पताल में थे तब मैं मिस कर रही थी… मैंने क्रिसमस मिस किया, दीवाली मिस की. मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताना मिस किया…उस समय, मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी. उस 20 साल में मुझे इस महिला के लिए काफी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि मुझे वो सब मिल सके जो आज मेरे पास है.’
प्रियंका ने एक ही साल में दीं 6 फ्लॉप
पीसी ने करियर के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मुझे कई बार बदलाव करने पड़े और एक ऐसा भी दौर आया जब मैंने एक ही साल में 6 फिल्में कीं और सभी फ्लॉप रहीं, और फिर अचानक कोई और वो फिल्में करने लगा जो मैं करना चाहती थी. मेरे बदलाव कभी भी पसंद को लेकर नहीं थे. बल्कि जिंदगी जीने को लेकर थे. उस समय, मैं बस यह सोचने की कोशिश कर रही थी कि आगे क्या करना है.’
करियर के लिए करनी पड़ी कड़ी मेहनत
ग्बोल स्टार ने सफलता से मिलने वाले फायदों के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि ये एक लग्जरी है… कभी कभी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है… काम करने के एथिक्स, डिसिप्लिन और उसके पीछे लगे रहना आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा देगा जहां आप कभी भी पीछे हट सकते हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘अब मैं चुन सकती हूं कि मुझे कब ‘हां’ कहना है. लेकिन अगर मैंने इतनी मेहनत ना की होती तो मैं ऐसा ना कर पाती. इसलिए मैं उस मेहनती लड़की का शुक्रिया करती हूं.’
