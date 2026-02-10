Advertisement
trendingNow13104876
Hindi Newsबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद बदले निक जोनस? बेटी मालती को सिखा रहे हिंदू संस्कार, बोले- मल्टीकल्चरल माहौल में....

प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद बदले निक जोनस? बेटी मालती को सिखा रहे हिंदू संस्कार, बोले- 'मल्टीकल्चरल माहौल में....'

Nick Jonas and Priyanka Chopra: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस ने बताया कि वे अपनी बेटी मालती मैरी को भी असली हिंदू संस्कार की समझ दे रहे हैं. निक ने बताया कि उनका परिवार मल्टीकल्चरल और मल्टी-रिलीजियस माहौल में जी रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 10, 2026, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बेटी मालती को दे रहे हिंदू संस्कार
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बेटी मालती को दे रहे हिंदू संस्कार

Nick Jonas and Priyanka Chopra: हॉलीवुड सिंगर निक जोनस और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. कपल्स के लिए दोनों ने एक जबरदस्त कपल गोल्स सेट कर रखा है. निक जोनस ने हाल ही में खुलासा किया कि प्रियंका से शादी नने उन्हें भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं की एक नई दुनिया से जोड़ा है, जिसमें वे अब खास जुड़ाव महसूस करते हैं. सिंगर ने बताया कि अब वे अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा को एक मल्टीकल्चरल और मल्टी-रिलीजियस घर में 'रियल हिंदू वैल्यूज' सिखा रहे हैं.

भारतीय परंपराओं को बताया खूबसूरत
सिंगर निक जोनस ने हाल ही में सच संग शो में बातचीत करने के दौरान खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 'जब मैं पहली बार भारत आया था तो प्रियंका के परिवार और दोस्तों के साथ काफी समय बिताया, जो मेरे लिए एक जादुई जैसा अनुभव था.' निक ने माना कि उनकी जिंदगी की कई प्यारी यादें भारत से जुड़ी हुई हैं, जो कमाल की है. वहां संस्कृति को गहराई से समझने का मौका मिला है. अब मेरी कुछ सबसे पसंदीदा परंपराएं और त्योहार भारतीय हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटी को दे रहे असली हिंदू संस्कार
इंडियन कल्चर की तारीफ करते हुए निक ने बताया कि मालती को हिंदू वैल्यूज के साथ पाला जा रहा है, क्योंकि इस धर्म ने उनकी स्पिरिचुअलिटी को भी बदल दिया है. उन्होंने कहा 'यह बहुत इनक्रेडिबल रहा है. मैंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जो अमेजिंग है. यह गहरा और सुंदर है और कर्म का अभ्यास और दूसरों के साथ वैसा ही करना जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए और अच्छी चीजों का आपके पास वापस आना सुंदर है. हम अपनी बेटी को असली हिंदू वैल्यूज और उसकी समझ के साथ पाल रहे हैं. मेरा विश्वास इवॉल्व और बदला है और यह बहुत मजबूत है और मैं जो हूं उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पिता बनने के बाद बदले निक जोनस
एक पिता और एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए निक जोनस ने कहा 'किसी चिड़चिड़े इंसान से हमदर्दी और नरमी से मिलना, एक पेरेंट होने का सबसे दिलचस्प हिस्सा रहा है।. मैं अब उन चीजों के बारे में लिख रहा हूं जो मैं उसे समझाना चाहता हूं. वह सुनेगी और मैं यह सोच भी नहीं सकता. उसे हमारा गाना ‘लव मी टू हेवन’ बहुत पसंद है और हम हमेशा सेट की शुरुआत में इसे बजाते हैं. साइड-स्टेज पर प्रियंका के साथ उसकी ड्रेस पकड़े हुए उसके कई शानदार वीडियो है, क्योंकि वह बस दौड़कर हमारे साथ आना चाहती है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Priyanka ChopraNick Jonas

Trending news

अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
'कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी', योगी के बयान पर हुमायूं का पलटवार, कहा- 'रोक के दिखाएं'
Babri Masjid
'कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी', योगी के बयान पर हुमायूं का पलटवार, कहा- 'रोक के दिखाएं'
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?