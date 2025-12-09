'अगर तब मेहनत न करती तो.....', 43 साल की हसीना ने याद किया बचपन का स्ट्रगल, कहा- 'मैंने बहुत कुर्बानियां....'

Priyanka Chopra: बॉलीवुड और हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. हसीना ने अपने एक्टिंग करियर में एक लंबा सफर तय किया है. साल 2003 में आई फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई' से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद हिंदी फिल्मों में एक सफल करियर बनाया. इसके बाद एक्ट्रेस ने क्वांटिको, सिटाडेल और द मैट्रिक्स रिसरेक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी काम किया.

आखिरी वक्त में पिता को समय नहीं देने का रिग्रेट

हाल ही में अबू धाबी में ब्रिज समिट में एक बातचीत में, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने उन सभी कुर्बानियों को याद किया जो उन्होंने आज जहां हैं, वहां पहुंचने के लिए शुरू में की थी. उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत को युवाओं के बीच रोमांटिक माना जाता है और 20 साल की उम्र में उन्होंने खास मौकों और परिवार के साथ समय बिताने को मिस किया. उन्होंने यह भी बताया कि जब उनके पिता हॉस्पिटल में थे, तो उन्हें उनके साथ समय बिताना याद आया. प्रियंका के पिता डॉ. अशोक चोपड़ा का साल 2013 में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था.

'मैंने सच में बहुत मेहनत की'

प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि 'बियॉन्से ने मुझसे कहा था और मैं उन्हें कोट कर रही हूं. मुझे लगता है कि मैं अपने त्याग के दूसरी तरफ हूं.' मैंने सच में बहुत मेहनत की, मैंने जन्मदिन मिस किए, जब मेरे पिता हॉस्पिटल में थे तो मैंने उन्हें मिस किया. मुझे शायद हर दिन उनके साथ बिताना चाहिए था, लेकिन वह मुझे सेट पर वापस भगा देते थे. मैंने क्रिसमस, दिवाली मिस की. मैंने अपने परिवार के साथ समय मिस किया. क्योंकि इसे यंग लोगों के साथ रोमांटिक बना दिया गया है. अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफलता के हकदार नहीं हैं, जो सच नहीं है.

उस समय देनी पड़ी कई कुर्बानियां

प्रियंका ने आगे कहा, 'लेकिन हर चीज का एक समय होता है. उस समय मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत थी. उस 20 साल की मुझे इस औरत के लिए वो त्याग करने की जरूरत थी, ताकि मुझे वो जिंदगी मिल सके जो अब मेरे पास है. अगर मैंने तब ऐसा नहीं किया होता, तो मैं ऐसी जगह पर नहीं होती, जहां मुझे सेलेक्टिव होने का मौका मिलता. अब मैं चुन सकती हूं कि मुझे कब हां कहना है. लेकिन अगर मेरी जवानी ने इतनी मेहनत न की होती तो मैं ऐसा नहीं कर पाती.'

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

वहीं प्रियंका अगली बार SS राजामौली की बहुत इंतजार वाली फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. वह रूसो ब्रदर्स की फिल्म सिटाडेल 2 की भी तैयारी कर रही हैं और फ्रैंक ई. फ्लावर्स की फिल्म द ब्लफ में कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूजकॉर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन के साथ भी दिखेंगी. फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है.