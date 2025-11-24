Advertisement
प्रियंका चोपड़ा ने याद किया अपना ‘पहला साइनिंग अमाउंट’, धर्मेंद्र परिवार को बताया सबसे बड़ा सपोर्ट, लिखा- ‘मेरे करियर की शुरुआत में....’

Priyanka Chopra On Dharmendra: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र को याद करते हुए एक लंबी पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने धर्मेंद्र और उनके परिवार से मिले सपोर्ट को याद किया. एक्टर के निधन पर प्रियंका काफी भावुक नजर आ रही हैं. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 24, 2025, 09:25 PM IST
Priyanka Chopra On Dharmendra: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है. 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपने जुहू वाले घर पर अंतिम सांस ली. इंडस्ट्री के हीमैन के जाने की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. तमाम सेलेब्स और करीबियों के बीच धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें याद किया और उनके लिए एक भावुक होने वाला लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया.

'मेरा पहला साइनिंग अमाउंट '
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने लिखा 'साल 2001 में फिल्मों में मेरा पहला साइनिंग अमाउंट विजेता फिल्मस से आया था. मैंने जो पहली हिंदी फिल्में शूट की, उनमें से एक बैनर तले, उनके बड़े बेटे के साथ थी.' प्रियंका ने आगे लिखा 'उन्होंने और उनके परिवार ने मुझे इंडस्ट्री में वेलकम महसूस कराया. उस समय जब कोई मुझे नहीं जानता था. बहुत कम लोग बरेली के एक बिल्कुल नए कलाकार के लिए जो मुंबई में किसी को नहीं जानता था, इस तरह का अपनापन और प्यार दिखा पाते हैं. मैं देओल परिवार को अपने करियर की शुरुआत से जानती हूं. मैंने सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया है. यह पर्सनल लगता है और मुझे पता है कि मैं दुनिया में कई और लोगों के साथ यह फीलिंग शेयर करती हूं.'

'उनकी मौजूदगी मैग्नेटिक...'
प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट में आगे लिखा 'कुछ लोग फिल्में छोड़ जाते हैं, कुछ भावनाएं. वह हमें दोनों दे गए हैं. उनकी मौजूदगी मैग्नेटिक थी. उन्होंने अपनी मुस्कान और करिश्मा से एक फ्रेम को ऐसे भर दिया जैसे सिर्फ वही कर सकते थे. यह सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी.'

'जब मैं एक फिल्म सेट पर...' 
एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा 'जब मैं एक फिल्म सेट पर यह नोट लिख रही हूं, शॉट्स के बीच में, मैं सोच रही हूं कि हममें से कितने लोग हमेशा उनसे इंस्पायर होंगे. एक छोटे से शहर से, जहां कोई गॉडफादर नहीं था और केवल बड़े सपने थे. उन्होंने एक मुश्किल इंडस्ट्री में अपनी पक्की पहचान बनाई है और उन्होंने अपने परिवार को भी साथ लिया. एक सच्चा हिंदी फिल्म हीरो. धरमजी, रेस्ट इन पीस. पूरे देओल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

