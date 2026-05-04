इस बड़े राजनेता से जुड़ा नाम… एक शर्त को लेकर तोड़ी सगाई, कभी डायरेक्टर ने घर से न निकलने की दी थी हिदायत, आज बनीं क्वीन ऑफ साउथ

‘क्वीन ऑफ साउथ इंडिया’ नाम से मशहूर ये एक्ट्रेस तमिल और तेलुगु सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस लिस्ट में शामिल हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आज उनका नाम साउथ के एक बड़े राजनेता के साथ जुड़ रहा है.
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तमिल और तेलुगु सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल तृषा कृष्णन अकसर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, कभी अपनी फिल्मों को लेकर, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते इंटरनेट पर गॉसिप का कारण बनती हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई बड़ी हिट दीं और सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें साउथ सिनेमा के बड़े हीरो का नाम शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमांटिक फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के साथ खुश नजर आने वाली तृषा कृष्णन की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से अलग है.
एक्ट्रेस ने एक समय पर अपनी सगाई तोड़ दी थी और इसकी वजह एक खास शर्त बताई जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्ट्रेस के होने वाले पति ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकती थीं. ये शर्त उनके करियर और स्वतंत्रता के खिलाफ थीं.
फाल्गुनी पाठक के गाने से किया डेब्यू
तृषा कृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत मिस चेन्नई जीतने के बाद साउथ इंडस्ट्री से की थी. करियर की शुरुआत में ही वो फाल्गुनी पाठक के सुपरहिट म्यूजिक एल्बम के गाने ‘मेरी चूनर उड़-उड़ जाए’ में नजर आई, जिसमें उनके साथ आएशा टाकिया ने भी डेब्यू किया था. वहीं कुछ सालों बाद तृषा ने अक्षय कुमार की फिल्म ‘खट्टा मीठा’ से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म तो हिट रही, लेकिन फिर उन्हें आगे काम नहीं मिला.
एक शर्त पर तोड़ी सगाई
साउथ इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद साल 2015 में तृषा कृष्णन की सगाई बिजनेसमैन वरुण मनियन से हुई थी. लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये रिश्ता टूट गया. साउथ मीडिया पोर्टल मनोरमा को दिए इंटरव्यू में तृषा ने सगाई टूटने पर बात करते हुए कहा, ‘मैं जिस इंसान से शादी करना चाहती थी, उसने मेरे सामने एक्टिंग छोड़ने की शर्त रखी थी तो मैंने सगाई तोड़ दी. मैं सिर्फ तब ही फिल्मों से ब्रेक लूंगी, जब मैं प्रेग्नेंट रहूंगी.अगर मुझे लीड रोल न मिलें, तो मैं कैरेक्टर रोल करूंगी, लेकिन मैं आखिरी सांस तक एक्टिंग करूंगी.’
क्या अपनी ही कही बात से पलटीं एक्ट्रेस?
तृषा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ‘मैं तलाक पर विश्वास नहीं करती. मैं कई ऐसे शादीशुदा जोड़ों को जानती हूं जो गलत कारणों से रिश्तों में बने हुए हैं. वो जरा भी खुश नहीं हैं. वो शादी में हैं सिर्फ बच्चों के लिए. मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती. मैं सही वक्त और सही पार्टनर के मिलने पर ही शादी करूंगी. मैं प्यार में पड़ना चाहती हूं, शादी मेरे लिए सेकेंड्री है. लेकिन अब उनका नाम राजनेता विजय के साथ जुड़ रहा है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी से तलाक लिया है.
इससे पहले, तृषा का नाम ‘बाहुबली’ एक्टर राणा दग्गुबाती से जुड़ा था, दोनों कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया. हालांकि दोनों ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बनकर रहे.
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