Advertisement
trendingNow13073384
Hindi Newsबॉलीवुडफैंस तैयार रहें! अल्लू अर्जुन–लोकेश कनगराज फिल्म से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

फैंस तैयार रहें! अल्लू अर्जुन–लोकेश कनगराज फिल्म से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

Allu Arjun Film with Lokesh Kanagaraj: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. अब एक्टर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है. खबर सामने आ रही है कि अल्लू जल्द ही फेमस डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ बॉक्स ऑफिस हिलाने को तैयार हैं और जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 13, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोकेश के साथ गर्दा उड़ाएंगे अल्लू अर्जुन!
लोकेश के साथ गर्दा उड़ाएंगे अल्लू अर्जुन!

Allu Arjun Film with Lokesh Kanagaraj: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एक बार फिर अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. एक्टर की फिल्मों को दर्शकों से काफी प्यार मिला है. अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ग्लोबल स्टार बना दिया है. इन फिल्मों के बाद से एक्टर को बच्चा-बच्चा भी पहचानने लगा. इन दिनों एक्टर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस बीच खबर सामने आ रही है कि अल्लू जल्द ही फेमस डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ बॉक्स ऑफिस हिलाने वाले हैं. 

जल्द शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट!
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ हाथ मिला रखा है. दोनों की जोड़ी काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं. आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू और कनगराज के प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है. 'एए23' की शूटिंग जून या जुलाई 2026 में शुरू होगी. लोकेश कनगराज को इस फिल्म के लिए 75 करोड़ रुपये की कीमत मिलने की बात कही जा रही है. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

2 घंटा 35 मिनट की वो कॉमेडी ड्रामा फिल्म, 24 घंटे में बनी ये ब्लॉकबस्टर, बजट 25 करोड़ कमाई 50 करोड़, एक साथ नजर आए 30 सितारे

Add Zee News as a Preferred Source

अल्लू अर्जुन ने शेयर की स्टोरी 
वहीं हाल ही में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी 'वेट फॉर इट' लिखकर शेयर की, जिसे देखने के बाद से फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई. इस प्रोजेक्ट के लिए अब फैंस काफी एक्साइटेड है. लोकेश के असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी प्री-प्रोडक्शन शुरू होने की जानकारी दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक एक्शन फिल्म होगी. जिसमें अल्लू जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे. फिल्म में अल्लू फैंस को लीड रोल में नजर आएंगे. 

फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड
बता दें कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जल्द ही 'एए22xए6' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म एक पैरेलल वर्ल्ड की कहानी को दर्शाता है. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण अल्लू अर्जुन के साथ लीड रोल में होंगी. फिल्म में रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर के होने की भी चर्चा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन इस फिल्म में 4 अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं और फिल्म को सिनेमाघरों में दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Allu ArjunLokesh Kanagaraj

Trending news

रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
Rafale jets
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
10 minute delivery
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार