दादी के निधन के बाद अल्लू अर्जुन हुए इमोशनल, शेयर की फोटो, लिखा- 'बहुत याद आएगी...'
Advertisement
trendingNow12904001
Hindi Newsबॉलीवुड

दादी के निधन के बाद अल्लू अर्जुन हुए इमोशनल, शेयर की फोटो, लिखा- 'बहुत याद आएगी...'

Allu Arjun Grandmother: तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी का हाल ही में निधन हुआ है. दादी के निधन के बाद अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. फोटो शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा 'उनकी कमी परिवार के सदस्यों को हर दिन महसूस होगी.' 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 31, 2025, 08:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अल्लू अर्जुन
अल्लू अर्जुन

Allu Arjun Grandmother: तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन दादी के निधन से टूट गए थे. 30 अगस्त को उनकी दादी का अल्लू कनकरत्नम का 94 साल की उम्र में निधन हो गया था. अपनी प्यारी दादी के निधन की खबर सुनने बाद मुंबई छोड़ हैदराबाद पहुंच गए थे. अब दादी को याद करते हुए एक्टर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.     

दादी के निधन के बाद अल्लू अर्जुन ने शेयर किया पोस्ट
अल्लू अर्जुन ने दादी अपनी प्यारी दादी के निधन पर अपना पहला बयान साझा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दादी की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि उनके प्यार, ज्ञान और उनकी कमी परिवार के सदस्यों को हर दिन महसूस होगी. उन्होंने उन सभी का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनके निधन पर अपना स्नेह और संवेदना व्यक्त की.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘हर दिन उनकी याद आएगी…’
एक्टर अल्लू अर्जुन ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, 'हमारी प्यारी दादी अब अपने स्वर्गीय निवास में हैं. उनके प्यार, ज्ञान और उनकी कमी हर दिन महसूस होगी. उन सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपना स्नेह और संवेदना व्यक्त करने के लिए आगे आए. जो लोग हमसे दूर हैं, उनके लिए भी आपकी प्रार्थनाओं और प्यार को उतना ही महसूस किया गया. आपके प्यार के लिए धन्यवाद.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई में थे अल्लू अर्जुन 
बता दें कि जिस वक्त अल्लू अर्जुन की दादी का निधन हुआ, उस समय अल्लू अर्जुन मुंबई में थे. इन दिनों अल्लू अर्जुन मशहूर डायरेक्टर एटली के प्रोजेक्ट कर काम कर रहे है. जैसे ही उन्हें दादी के निधन की खबर मिली वो अपना काम बंद कर मुंबई से हैदराबाद के लिए निकल गए. हालांकि अभी तक दादी की मृत्यु का कारण उजागर नहीं किया गया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Allu Arjun

Trending news

'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
;