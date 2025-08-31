दादी के निधन के बाद अल्लू अर्जुन हुए इमोशनल, शेयर की फोटो, लिखा- 'बहुत याद आएगी...'

Allu Arjun Grandmother: तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन दादी के निधन से टूट गए थे. 30 अगस्त को उनकी दादी का अल्लू कनकरत्नम का 94 साल की उम्र में निधन हो गया था. अपनी प्यारी दादी के निधन की खबर सुनने बाद मुंबई छोड़ हैदराबाद पहुंच गए थे. अब दादी को याद करते हुए एक्टर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

दादी के निधन के बाद अल्लू अर्जुन ने शेयर किया पोस्ट

अल्लू अर्जुन ने दादी अपनी प्यारी दादी के निधन पर अपना पहला बयान साझा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दादी की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि उनके प्यार, ज्ञान और उनकी कमी परिवार के सदस्यों को हर दिन महसूस होगी. उन्होंने उन सभी का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनके निधन पर अपना स्नेह और संवेदना व्यक्त की.

‘हर दिन उनकी याद आएगी…’

एक्टर अल्लू अर्जुन ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, 'हमारी प्यारी दादी अब अपने स्वर्गीय निवास में हैं. उनके प्यार, ज्ञान और उनकी कमी हर दिन महसूस होगी. उन सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपना स्नेह और संवेदना व्यक्त करने के लिए आगे आए. जो लोग हमसे दूर हैं, उनके लिए भी आपकी प्रार्थनाओं और प्यार को उतना ही महसूस किया गया. आपके प्यार के लिए धन्यवाद.'

मुंबई में थे अल्लू अर्जुन

बता दें कि जिस वक्त अल्लू अर्जुन की दादी का निधन हुआ, उस समय अल्लू अर्जुन मुंबई में थे. इन दिनों अल्लू अर्जुन मशहूर डायरेक्टर एटली के प्रोजेक्ट कर काम कर रहे है. जैसे ही उन्हें दादी के निधन की खबर मिली वो अपना काम बंद कर मुंबई से हैदराबाद के लिए निकल गए. हालांकि अभी तक दादी की मृत्यु का कारण उजागर नहीं किया गया है.