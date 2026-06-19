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43 साल का वो फेमस सिंगर... जो कभी बना सिक्योरिटी गार्ड , तो कभी मजबूरी में पत्नी संग बांटे अखबार, आज सिंगिंग- एक्टिंग दोनों में नंबर 1

बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के हर एपिसोड में लोगों को फेमस सेलेब्स की जिंदगी और उनसे जुड़े अनोखे किस्से सुनने को मिलते हैं. वही इस बार एक मशहूर हस्ति के बारे में खूब चर्चा हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 19, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:53 PM IST
43 साल का वो फेमस सिंगर... जो कभी बना सिक्योरिटी गार्ड , तो कभी मजबूरी में पत्नी संग बांटे अखबार, आज सिंगिंग- एक्टिंग दोनों में नंबर 1

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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