बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में हर एपिसोड में नए-नए सेलेब्स की जिंदगी और उनसे जुड़ी अनसुनी बातों को दर्शकों के सामने रिवील करते हैं, जो इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने के बाद अब शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं. वहीं इस बार शो में गेस्ट बनकर पंजाबी सुपरस्टार और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े सितारे गिप्पी ग्रेवाल शामिल हुए, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी फिल्मों और गानों को दुनियाभर में पसंद किया जाता है, लेकिन इस सफलता के पीछे सालों का स्ट्रगल छिपा हुआ है. हाल ही में वो एक्टर शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में पहुंचे.