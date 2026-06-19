बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में हर एपिसोड में नए-नए सेलेब्स की जिंदगी और उनसे जुड़ी अनसुनी बातों को दर्शकों के सामने रिवील करते हैं, जो इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने के बाद अब शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं. वहीं इस बार शो में गेस्ट बनकर पंजाबी सुपरस्टार और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े सितारे गिप्पी ग्रेवाल शामिल हुए, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी फिल्मों और गानों को दुनियाभर में पसंद किया जाता है, लेकिन इस सफलता के पीछे सालों का स्ट्रगल छिपा हुआ है. हाल ही में वो एक्टर शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में पहुंचे.
गिप्पी ने इस शो में अपने जीवन के उन मुश्किल दिनों को याद किया, जब उन्हें विदेश में छोटी-छोटी नौकरियां करके अपना गुजारा करना पड़ता था. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सफलता तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. अपने करियर की शुरआती दिनों के बारे में बात करते हुए गिप्पी ग्रेवाल ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई थी.
गिप्पी ग्रेवाल ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तो उन्होंने लगातार तीन एल्बम रिलीज किए. लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. कई कोशिशों के बावजूद जब वो पहचान नहीं बना पाए, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला लिया. शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा चले गए ताकि नई शुरुआत कर सकें और बेहतर मौकों की तलाश कर सकें. हालांकि वहां पहुंचने के बाद भी चुनौतियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं.
गिप्पी ने बताया कि कनाडा में उनका पहला काम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में था. उस समय आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्हें कई तरह के काम करने पड़े. उन्होंने खुलासा किया कि एक समय ऐसा भी आया जब वो एक साथ तीन-तीन नौकरियां कर रहे थे. परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें हर दिन लंबे समय तक काम करना पड़ता था. उनके लिए ये दौर बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे.
सिंगर ने आगे ये भी बताया कि उनकी पत्नी ने इस स्ट्रगल में उनका पूरा साथ दिया. दोनों सुबह जल्दी उठकर घर-घर अखबार पहुंचाने का काम करते थे. इसके बाद उनकी पत्नी अपने काम पर चली जाती थीं, जहां वो एक सैंडविच रेस्टोरेंट में मैनेजर के तौर पर काम करती थीं. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को दोनों एक मॉल की सफाई का काम भी संभालते थे. गिप्पी के मुताबिक, उस समय उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं थी, इसलिए सारा काम दोनों मिलकर ही करते थे.
गिप्पी ग्रेवाल ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों ने उन्हें और उनकी पत्नी को एक-दूसरे के और करीब ला दिया. काम के दौरान और खाली समय में दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते थे और वो सोचते थे कि आगे क्या करना है और किस तरह अपने सपनों को पूरा करना है. उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करने के बजाय बचाना शुरू किया. धीरे-धीरे जमा किए पैसों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. इसी पैसों का इस्तेमाल करके गिप्पी ने अपना अगला म्यूजिक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसने उन्हें नई पहचान दिलाने का काम किया.
गिप्पी ग्रेवाल पंजाबी एंटरटेनमेंट के सबसे सफल कलाकारों में गिने जाते हैं. सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है. इन दिनों वो अपनी आगामी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं.