Advertisement
trendingNow13022875
Hindi Newsबॉलीवुड

महज 30 साल की उम्र में जीता लोकसभा चुनाव, ‘सैंडलवुड क्वीन’ से नेता और अब निर्माता, जानिए इस एक्ट्रेस की सफलता की कहानी

साल 2013 में कर्नाटक के मांड्या के चुनावी मैदान की भीड़ में एक चेहरा सामने आया था, जो राजनीतिक तपस्या से नहीं, बल्कि पर्दे की चमक से आया था. वो थीं राम्या, जिन्हें उनके आधिकारिक नाम दिव्या स्पंदना से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में  

 

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महज 30 साल की उम्र में जीता लोकसभा चुनाव, ‘सैंडलवुड क्वीन’ से नेता और अब निर्माता, जानिए इस एक्ट्रेस की सफलता की कहानी

आज हम साउथ सिनेमा की उस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने महज 30 साल की उम्र में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल कर लोकसभा की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक बन गईं. एक्ट्रेस दिव्या स्पंदना का करियर एक रणनीतिक द्वैत पर टिका है. एक ओर 'राम्या' की लोकप्रिय, ग्लैमरस पहचान, जो उन्हें व्यापक जन अपील देती है और दूसरी ओर 'दिव्या स्पंदना' का गंभीर राजनीतिक नाम, जो उन्हें एक डिजिटल रणनीतिकार के रूप में विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करता है.

मां से मिली एक्ट्रेस को राजनीति में जाने की प्रेरणा
दिव्या स्पंदना का जन्म 29 नवंबर, 1982 को बैंगलोर में हुआ था. उनकी मां, रंजीता, खुद कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य थीं, जिसने उन्हें राज्य की राजनीतिक गतिशीलता की प्रारंभिक समझ दी. ऊटी और चेन्नई में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने 2003 में कन्नड़-भाषा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अभि' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा. इस फिल्म ने कर्नाटक के सिनेमाघरों में 150 दिनों से अधिक का रिकॉर्ड बनाया.इसके साथ ही, राम्या का 'सैंडलवुड क्वीन' के रूप में अभूतपूर्व उदय हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

साउथ में फेमस चेहरा हैं एक्ट्रेस 
एक्ट्रेस की लोकप्रियता केवल कन्नड़ तक सीमित नहीं रही, उन्होंने उसी वर्ष तेलुगु फिल्म 'अभिमन्यु' से भी डेब्यू किया. 'एक्सक्यूज मी' (2003) जैसी सफलताओं की एक श्रृंखला ने उन्हें 'कन्नड़ सिनेमा की गोल्डन गर्ल' बना दिया. उन्होंने अमृतधारे (2005) और तनानाम तनानाम (2006) के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री) जीते और 2011 के रोमांटिक ड्रामा संजू वेड्स गीता में उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें प्रतिष्ठित कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया. वहीं साल 2012 में, राम्या ने फिल्मों को अलविदा कहकर पूरी तरह से राजनीति को समर्पित होने की घोषणा की और कांग्रेस की युवा शाखा में शामिल हो गईं.

 

 

राजनीति में सक्रिय हैं एक्ट्रेस
साल 2014 के चुनावी नतीजों के बाद, कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल प्रचार में अपनी कमी को पहचाना. मई 2017 में, दिव्या स्पंदना को कांग्रेस सोशल मीडिया सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया. राम्या की रणनीति सिर्फ राजनीतिक हमलों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने सामाजिक सक्रियता के लिए भी डिजिटल मंच का उपयोग किया. साल 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद, राम्या ने सोशल मीडिया प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका छोड़ दी, जिसने पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद और जवाबदेही को लेकर अटकलों को जन्म दिया.

 

राजनीति छोड़ फिल्मों में किया फिर से रूख
2019 में राजनीतिक परिदृश्य से हटने और कुछ समय के लिए गुमनामी में रहने के बाद, राम्या ने अगस्त 2022 में फिल्म उद्योग में वापसी की घोषणा की. हालांकि, इस बार वह पर्दे के सामने नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे थीं. उन्होंने अपने नए लॉन्च किए गए प्रोडक्शन हाउस, 'एप्पल बॉक्स स्टूडियो,' के माध्यम से निर्माता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया. साल 2023 में, एप्पल बॉक्स स्टूडियो ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कन्नड़ फिल्म 'स्वाति मुथिना माले हानियेह' का निर्माण किया, जिसने तुरंत महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और कई पुरस्कार जीते. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

divyasapandana

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम