'प्यार हमेशा जोरदार...' तृषा कृष्णन के कैप्शन ने बढ़ाई हलचल, सीएम थलापति विजय संग कबूला रिश्ता?

Trisha Krishnan Post For CM Vijay: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर एक्ट्रेस और रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन ने काफी सुर्खियां बटोरीं हैं. हाल ही में हसीना ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसका कैप्शन हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
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Trisha Krishnan Post For CM Vijay: तमिलनाडु की राजनीति में 10 मई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब एक्टर थलापति विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. लेकिन इन ऐतिहासिक पलों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वह है थलापति विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की मौजूदगी और उनके द्वारा हाल ही में शेयर की गई इंस्टाग्राम पोस्ट.
विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद तृषा कृष्णन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने उसी साड़ी में फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आई थीं. उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "प्यार की गूंज हमेशा सबसे तेज होती है." इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं. जहां कुछ लोग इसे विजय की राजनीतिक जीत और जनता के प्यार से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विजय और तृषा के बीच लंबे समय से चल रही डेटिंग की अफवाहों को फिर से बल मिल गया है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह कैप्शन उन लोगों को जवाब है जो उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं.
थलापति विजय और तृषा की जोड़ी 'घिल्ली', 'कुरुवी' और हालिया ब्लॉकबस्टर 'लियो' के बाद से ही चर्चा में है. हाल ही में जब विजय की पत्नी संगीता ने थलापति पर अफेयर करने के आरोप लगाए और तलाक की अर्जी दी, तब विजय और तृषा के अफेयर की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की खबरों की पुष्टि नहीं की है.
इस बीच चेन्नई के गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि विजय की पार्टी TVK तृषा को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रही है. दरअसल, विजय ने दो जगहों से चुनाव लड़ा था और उन्होंने दोनों जगह ही जीत हासिल की है. ऐसे में खबरें हैं कि वह अपनी सीट त्रिची ईस्ट तृषा को दे सकते हैं और तृषा वहां से उपचुनाव लड़ सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो 'अप्पडी पोडू' की यह हिट जोड़ी अब विधानसभा में भी साथ नजर आ सकती है.
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