अल्लू अर्जुन के घर आईं ढेर सारी खुशियां... पत्नी को दिया लाखों-करोड़ों का तोहफा, खुशी से झूमती स्नेहा ने पति को किया KISS

Allu Arjun Gift To Wife Sneha Reddy: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी ने 6 मार्च को अपनी शादी की 15वीं सालगिरह बड़े ही खास अंदाज में मनाई. इस मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यारे मैसेज लिखकर अपनी खुशी जाहिर की. इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी को शानदार सरप्राइज देते नजर आ रहे हैं. दरअसल, उन्होंने स्नेहा को उनकी एनिवर्सरी पर एक बेहद लग्जरी कार गिफ्ट की.

जिसे देखकर स्नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने पति को गाल पर किस कर लिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में इस खास पल की झलक दिखाई दी. वीडियो में एक ब्लैक लग्जरी मर्सिडीज कार नजर आ रही है, जिसे खूबसूरती से सजाया गया है और घर के गेराज में खड़ी है. इसके बाद अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा को कार की चाबी देते हैं. इस दौरान उनके पिता अल्लू अरविंद और दोनों बच्चे अयान और अरहा भी वहां मौजूद रहते हैं.

Celebrating 15 years of love and togetherness. Add Zee News as a Preferred Source A special anniversary surprise from Icon star @alluarjun for #AlluSnehaReddy garu A wholesome moment. pic.twitter.com/nNxU7QefDd — Team Allu Arjun (@TeamAAOfficial) March 7, 2026

शादी के 15 साल पुराने होने पर दिया खास सरप्राइज

सभी इस खास पल को सेलिब्रेट करते नजर आए. जैसे ही स्नेहा कार के पास पहुंचती हैं, वे उसे ध्यान से देखती हैं और उनकी खुशी देखने लायक होती है. इतने शानदार सरप्राइज को देखकर वे काफी इमोशनल भी हो जाती हैं. इसके बाद स्नेहा अपने पति अल्लू अर्जुन के गाल पर किस करती हैं. ये प्यारा सा पल सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है और लोग इस कपल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो के कैप्शन भी लिखा है, जिसमें इस खास मौके का जिक्र किया गया.

वीडियो देखकर फैंस ने लुटाया खूब प्यार

कैप्शन में लिखा था, ‘15 साल के प्यार और साथ का जश्न. आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की तरफ से अल्लू स्नेहा रेड्डी के लिए खास एनिवर्सरी सरप्राइज. एक खूबसूरत और यादगार पल’. ये वीडियो सामने आने के बाद फैंस भी इस कपल को शादी की सालगिरह की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं. इससे पहले अल्लू अर्जुन ने भी अपनी पत्नी के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने एक तस्वीर के साथ लिखा, ‘हैप्पी एनिवर्सरी क्यूटी. साथ में 15 साल का सफर’.

अल्लू अर्जुन और स्नेहा का प्यार भरा रिश्ता

उन्होंने आगे लिखा था, ‘तुम्हारे बिना यह सफर इतना खूबसूरत नहीं हो सकता था’. अल्लू अर्जुन का ये मैसेज देखकर फैंस ने भी उनकी जोड़ी की जमकर तारीफ की. वहीं स्नेहा रेड्डी ने भी पति के लिए एक खास नोट लिखा. उन्होंने कहा, ‘15 साल बाद हमने प्यार से भरी एक जिंदगी बनाई है. हमारे दो प्यारे बच्चे, दो डॉग्स और ढेर सारी यादें इस घर को खास बनाती हैं. हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद. हैप्पी एनिवर्सरी’. बता दें, दोनों की शादी 2011 में हुई थी और उनके दो बच्चे अयान और अरहा हैं.