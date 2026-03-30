43 साल के एक्टर की मौत के बाद गम में परिवार, टूट गईं वाइफ, मौत के बाद लिखा पहला पोस्ट, बोलीं- इस दुख से उबरने की....

43 साल के एक्टर की पानी में डूबकर मौत हो गई है. एक्टर की मौत की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. ऐसे में एक्टर के निधन के बाद उनकी वाइफ का पहला बयान आया है. जो मिनटों में वायरल हो गया.
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Rahul Arunoday Banerjee Died: 43 साल के बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है. एक्टर ओडीशा तसलारी बीच पर शूटिंग कर रहे थे. तभी डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई. एक्टर की इस निधन की खबर से ना केवल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है बल्कि फैंस भी शोक में है. ऐसे में एक्टर की मौत के बाद वाइफ का पहला बयान सामने आया है जो वायरल हो रहा है.
पति की मौत के बाद पहला पोस्ट
राहुल बनर्जी की वाइफ प्रियंका सरकार ने इंस्टाग्राम पर पति की मौत के बाद पहली बार रिएक्ट किया है. इन्होंने ऐसा पोस्ट लिखा जिसमें उनके दिल का हाल और तकलीफ दोनों ही दिख रही. प्रियंका ने इंस्टा पर लिखा- 'ये हमारे लिए अत्यंत दुख का वक्त है. इस मुश्किल घड़ी में हम आपके प्राइवेसी और एकांत का अनुरोध करते हैं. एक बच्चा, मां और एक परिवार इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. मित्रों और सहयोगियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हमारी सीमाओं का सम्मान करें. हस्तक्षेप ना करें और हमें शांतिपूर्वण शोक मनाने का अवसर दे. आपका सपोर्ट इस वक्त काफी जरूरी है.'
क्या हुआ था मौत वाले दिन?
राहुल जिस सीरीज की शूटिंग कर रहे थे उसके डायरेक्टर सुभाशीष मंडल ने मौत वाले दिन के बारे में बताया. इन्होंने कहा कि 'शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी और ज्यादातर सितारे घर जा चुके थे. पर, राहुल अनस्क्रिप्टेड ड्रोन शॉट देने की जिद कर रहे थे. वो घुटने तक पानी में अपनी को-स्टार श्वेता मिश्रा के साथ हनीमून वाला एक सीन शूट कर रहे थे. पहला टेक सही था. तभी एक छोटी लहर आई जिससे श्वेता घबरा गई और उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया. राहुल जिद पर अड़े थे और वो एक और टेक चाहते थे. जिसमें वो कैमरे की तरफ देख रहे थे. तभी एक तेज लहर आई उनका पैर फिसला और वो पानी में डूब गए. तुरंत लोगों ने उन्हें बाहर निकाला लेकिन, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.' फिलहाल, दीघा कोस्टल पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.
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