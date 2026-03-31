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Hindi Newsबॉलीवुडराहुल अरुणोदय की मौत के 2 दिन बाद आई विटनेस का शॉकिंग खुलासा,बताया किस वजह से हुआ ये भयानक हादसा

राहुल अरुणोदय की मौत के 2 दिन बाद आई विटनेस का शॉकिंग खुलासा,बताया किस वजह से हुआ ये भयानक हादसा

Rahul Arunoday Banerjee की मौत को दो दिन हो चुके हैं. इस मामले में अब आई विटनेस ने बड़ा खुलासा किया है. आई विटनेस ने उस दिन का आंखों देखा भयानक मंजर बताया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:29 PM IST
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राहुल अरुणोदय बनर्जी
राहुल अरुणोदय बनर्जी

Rahul Arunoday Banerjee Died: बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी की अचानक मौत की खबर ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. शूटिंग के दौरान समुद्र में हुए हादसे में एक्टर की जान चली गई. इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. इस बीच तलसारी बीच पर हुए इस हादसे को लेकर आई विटनेस ने बड़ा खुलासा किया है. आई विटनेस का ये बयान इस केस में एक नया मोड़ ला सकता है.

आई विटनेस का खुलासा

राहुल के साथ जिस दिन ये हादसा हुआ वो तलसारी बीच के पास टीवी सीरियल 'भोले बाबा पर करेगा' की शूटिंग कर रहे थे. ये एक रोमांटिक सीन था जिसकी शूटिंग बीच पर की जा रही थी. आई विटनेस के मुताबिक राहुल एक ऐसा सीन हीरोइन संग कर रहे थे जिसमें उन्हें घुटनों तक गहरे पानी में खड़ा होना था. तभी उनकी को-स्टार का बैलेंस बिगड़ गया और वो समुद्र के ऊबड़-खाबड़ तल पर बने एक गड्ढे में गिर गईं.

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सांस लेते वक्त हांफ रहे थे राहुल

प्रत्यक्षदर्शी नाविक तपंग गंगई ने आगे बताया- 'जब मैडम फिसलकर पानी में गिरीं तब राहुल जी खड़े थे. मैडम ने साड़ी पहनी हुई थी और वो फंस गई थी. राहुल उन्हें तुरंत बचाने के लिए पानी में कूद पड़े. एक दूसरे नाविक पुलिन ने राहुल को पानी से बाहर निकालने के बाद उस भयानक हादसे के बारे में बताया. नाविक ने कहा कि शुरुआत में वो जिंदा थे. पानी चला गया था तो खांस रहे थे. कराह रहे थे. सांस लेते वक्त हांफ रहे थे.'

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों एक स्पीडबोट पर शूटिंग कर रहे थे. तभी, तेज लहरों ने उन्हें समुद्र में धकेल दिया. को-स्टार को तो तुरंत बचा लिया. लेकिन, राहुल को ढूंढने और वापस लाने में स्थानीय लोगों और क्रू को करीबन एक घंटे का वक्त लग गया.

43 साल के एक्टर की मौत के बाद गम में परिवार, टूट गईं वाइफ, मौत के बाद लिखा पहला पोस्ट, बोलीं- इस दुख से उबरने की....

आपको बता दें, राहुल की मौत के बाद उनकी वाइफ प्रियंका टूट गई हैं. इन्होंने पति की मौत के बाद दिल टूटने वाला पोस्ट भी लिखा. जिसमें कहा-'ये हमारे लिए अत्यंत दुख का वक्त है. इस मुश्किल घड़ी में हम आपके प्राइवेसी और एकांत का अनुरोध करते हैं. एक बच्चा, मां और एक परिवार इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. मित्रों और सहयोगियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हमारी सीमाओं का सम्मान करें. हस्तक्षेप ना करें और हमें शांतिपूर्वण शोक मनाने का अवसर दे.आपका सपोर्ट इस वक्त काफी जरूरी है.'

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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